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ЦАМТО

Страны ЕС в 2022-2023 гг. совершили 78 проц. оборонных закупок за рубежом

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Марио Драги
Марио Драги.
Источник изображения: © AP Photo / Jean-Francois Badias

ЦАМТО, 9 сентября. Страны ЕС в период с середины 2022 по середину 2023 года совершили порядка 78% закупок в области обороны (по стоимостному объему – прим. ред.) в третьих странах, в основном в США.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованном 9 сентября докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.

"Мы не поддерживаем конкурентные европейские оборонные компании. В период с середины 2022 года по середину 2023 года 78% от общих расходов на оборонные закупки приходились на поставщиков из стран, не входящих в ЕС, из которых 63% – на США", – указывается в документе.

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