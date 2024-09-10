На астраханской верфи достигнут очередной этап постройки плавдока для "Северной верфи"

На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась выкатка из цеха полукорпусов спускового понтона №3 плавучего дока проекта 24012. Как напомнили в пресс-службе ОСК, сооружение строится по заказу "Северной верфи". Технический проект разработан конструкторским бюро "Алмаз".

На открытом стапеле судостроители приступили к формированию спускового понтона в объем. Высота конструкции составит 15,2 метра, уточнили в пресс-службе ОСК.

Секции понтона №3 для плавдока проекта 24012 ОСК

Металлический плавучий док предназначен для спуска на воду различных кораблей, судов, объемных морских сооружений размерами до 250×48 метров и массой до 25 тысяч тонн, для подъема из воды кораблей и судов при выполнении доковых осмотров, ремонтных и окрасочных работ подводной части. Кроме того, выполнение внутризаводских транспортно-логистических операций, связанных с перемещениями по акватории вдоль достроечной набережной крупных блоков и корпусов между стапелями.

Строительства заказа параллельно ведется на двух производственных площадках Южного центра: АСПО и "Красные Баррикады". Корпус плавучего дока будет сформирован из 11 понтонов.

Длина дока составит 189,6 метра, длина по стапель-палубе – 177,6 метра, ширина дока – 62 метра, высота борта – 24,3 метра, предельная глубина погружения – 20,64 метра, экипаж – 21 человек.