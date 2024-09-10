Репортёр Сладков: Могу сказать, что в Курской области противник остановлен

Источник изображения: topwar.ru
Украинская группировка, прорвавшаяся в Курскую область РФ, остановлена и больше не имеет возможности продвигаться вглубь российской территории. Об этом заявил российский журналист Александр Сладков. По его словам, сейчас в приграничном регионе идут встречные бои.
– сказал Сладков.
При этом он уточнил, что это утверждение является его личным мнением.
Анализируя возможные действия противника, Сладков отмечает, что главком ВСУ Александр Сырский сейчас находится в очень непростом положении.
– написал репортер в своем телеграм-канале.
Развивая свою мысль, он отмечает, что в отличие от украинского военного командования, РФ может в неограниченном количестве (формулировка Сладкова) отправлять резервы в Курскую область. Впрочем, по мнению журналиста, увлекаться этим не стоит, иначе у ВС РФ могут возникнуть сложности в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
– подчеркивает Александр Сладков.
Напомним, группировка ВСУ, численностью не менее десяти тысяч человек вторглась в Курскую область 6 августа. В первые дни боевики киевского режима смогли взять под контроль несколько десятков населенных пунктов. Однако подошедшие силы армии РФ начали операцию по уничтожению украинских формирований.
Добавим, что по данным Минобороны РФ, с начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 11 тысяч человек личного состава и несколько сотен единиц боевой техники.