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Военное обозрение

Репортёр Сладков: Могу сказать, что в Курской области противник остановлен

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская группировка, прорвавшаяся в Курскую область РФ, остановлена и больше не имеет возможности продвигаться вглубь российской территории. Об этом заявил российский журналист Александр Сладков. По его словам, сейчас в приграничном регионе идут встречные бои.

Вот теперь я могу сказать, что враг на этом направлении остановлен. Идут встречные бои, но о серьезных прорывах мы ему уже задумываться не даем

– сказал Сладков.

При этом он уточнил, что это утверждение является его личным мнением.

Анализируя возможные действия противника, Сладков отмечает, что главком ВСУ Александр Сырский сейчас находится в очень непростом положении.

Конечно, украинский главком Сырский может рискнуть, и завести под Курск все оставшиеся резервы. Собственно, любая битва выигрывается чутьем военачальника, вовремя вводящего в бой свой резерв. Но в Курской области ситуация для ВСУ сложная: для украинцев, ввести резервы, значит открыть нам все возможности для захвата его тыла – Сумской области, что означает создание котла, окружения для ВСУ на нашей земле

– написал репортер в своем телеграм-канале.

Развивая свою мысль, он отмечает, что в отличие от украинского военного командования, РФ может в неограниченном количестве (формулировка Сладкова) отправлять резервы в Курскую область. Впрочем, по мнению журналиста, увлекаться этим не стоит, иначе у ВС РФ могут возникнуть сложности в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Мы резервов можем приводить сюда сколько угодно. Главное не увлечься их излишним привлечением с других частей фронта. Время, с одной стороны, играет на нас, ведь мы уничтожаем силы противника, перебрасываемые из ДНР

– подчеркивает Александр Сладков.

Напомним, группировка ВСУ, численностью не менее десяти тысяч человек вторглась в Курскую область 6 августа. В первые дни боевики киевского режима смогли взять под контроль несколько десятков населенных пунктов. Однако подошедшие силы армии РФ начали операцию по уничтожению украинских формирований.

Добавим, что по данным Минобороны РФ, с начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 11 тысяч человек личного состава и несколько сотен единиц боевой техники.

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