Построенный для Черноморского флота МРК «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт» отправился на сдаточную базу

Источник изображения: topwar.ru

Построенный на Зеленодольском судостроительном заводе для Черноморского флота малый ракетный корабль «Тайфун» отправился на прохождение всех необходимых испытаний. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Корабль буксировкой отправлен на внешнюю сдаточную базу, где должен пройти заводские, а потом и государственные испытания, по итогам которых войдет в состав Черноморского флота. Сроки окончания испытаний и остальная информация не сообщается, но предполагается, что флоту «Тайфун» передадут до конца этого года.

Ранее построенные в Зеленодольске корабли отправляли в Керчь для достройки и прохождения испытаний, но из-за угрозы поражения в результате украинских ударов корабль мог быть отправлен на Каспий. Такую информацию дает блог bmpd. На самом заводе это никак не комментируют.

Источник изображения: topwar.ru

МРК «Тайфун» — это пятый серийный корабль данного проекта, заложенный в сентябре 2019 года в Зеленодольске, спущен на воду 7 мая 2024 года. Предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп. Длина — 67 метров, ширина — 11 метров, осадка — 4 метра, водоизмещение — около 800 тонн, дальность плавания — до 2500 миль, автономность — 15 суток. Основное вооружение — одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК «Калибр», одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М», две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ.