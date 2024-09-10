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Военное обозрение

Азербайджан начал получать чешские самоходные гаубицы DITA

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Источник изображения: topwar.ru

Начались поставки азербайджанской армии 155-мм самоходных гаубиц DITA, выпускаемых чешской компанией Excalibur Army.

Как сообщает местное издание Turan, первая САУ уже передана производителем. Всего Баку заказал свыше 70 единиц DITA. Официально объем закупленных самоходок не раскрывается.

Приобретение чешских САУ производится в рамках усиления боевой мощи артиллерии. Согласно выводам западных аналитиков, на вооружении Азербайджана по состоянию на 2023 год насчитывалось 153 самоходные гаубицы: 68 единиц 122-мм 2С1 «Гвоздика», 14 152-мм 2С3 «Акация», 18 2С19 «Мста-С», 36 Dana-M1M, 5 155-мм ATMOS 2000 и 12 203-мм 2С7 «Пион».

Армия также располагает 551 буксируемым орудием: 423 122-мм Д-30, 36 130-мм M-46 и 92 единицами калибра 152 мм, в том числе 49 2A36 «Гиацинт-Б» и 43 Д-20. Кроме того, имеется 17 120-мм артиллерийско-минометных установок 2С31 «Вена».

Азербайджан планирует наращивать закупки за счет значительного увеличения своего оборонного бюджета. К 2028 году на военные нужды планируется выделять примерно $4 млрд.

Страна сосредоточена на модернизации своего военного потенциала, снижении зависимости от импорта и расширении внутреннего производства

- отмечается в западной прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Продукция
2С3 Акация
2С31 Вена
2С7 Пион
ATMOS-2000
M-46
Гвоздика
Мста-С
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