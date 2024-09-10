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ТАСС

Кремль знает о "мирном плане" Шольца только из СМИ

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© Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль заранее не отвергает никакие варианты урегулирования

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кремль заранее не отвергает никакие варианты урегулирования ситуации на Украине, но о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца он пока слышал только из СМИ и не знает деталей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем не более того, что сообщали СМИ. Что идет подготовка некоего плана. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь. Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь", - пояснил представитель Кремля.

Газета La Repubblica ранее писала, что Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине, своего рода новые Минские соглашения, что не исключает передачу Москве части украинских территорий. 

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Германия
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