Кремль знает о "мирном плане" Шольца только из СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль заранее не отвергает никакие варианты урегулирования

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кремль заранее не отвергает никакие варианты урегулирования ситуации на Украине, но о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца он пока слышал только из СМИ и не знает деталей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем не более того, что сообщали СМИ. Что идет подготовка некоего плана. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь. Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь", - пояснил представитель Кремля.

Газета La Repubblica ранее писала, что Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине, своего рода новые Минские соглашения, что не исключает передачу Москве части украинских территорий.