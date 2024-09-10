Названо главное преимущество мотоциклов в бою

Эксперт Саканцев: применение мотоциклов при штурмах защищает бойцов от мин

Применение мотоциклов при проведении штурмов в зоне спецоперации обеспечивает бойцам защиту от противопехотных мин. Главное преимущество мототехники в бою назвал офицер запаса ракетных войск и артиллерии и ветеран боевых действий Алексей Саканцев в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что использование мотоциклов увеличивает маневренность штурмовиков и позволяет им брать больше оборудования и боезапаса. «Что немаловажно, в случае подрыва даже на противопехотной мине боец получает ранение. В случае подрыва мотоцикла "ранение" получает мотоцикл, как ни странно», — сказал он.

Саканцев подчеркнул, что боец может получить травмы при падении с мотоцикла, однако они несущественны по сравнению с последствиями подрыва на мине.

В июне в Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск «Восток» Вооруженных сил России стали активно применять кроссовые мотоциклы для захвата позиций противника под Угледаром. Там добавили, что мотоциклы стали «почти штатной» техникой.