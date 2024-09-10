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ЦАМТО

В Малайзии создан запас запчастей для обеспечения летной годности парка Су-30МКМ в течение трех лет

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Истребитель Су-30МКМ ВВС Малайзии
Истребитель Су-30МКМ ВВС Малайзии.
Источник изображения: https://www.youtube.com

ЦАМТО, 9 сентября. У Малайзии есть достаточный запас материалов и запасных частей, чтобы обеспечить эксплуатационную готовность парка из 18 истребителей Су-30МКМ в течение следующих трех лет.

Об этом изданию New Straits Times в кулуарах 9-го Восточного экономического форума заявил генеральный директор Aerospace Technology Systems Corporation Sdn Bhd (ATSC) подполковник в отставке Фадзар Сухада в ответ на вопрос о влиянии санкций против России со стороны США и стран Европейского союза на обслуживание малазийского парка авиатехники российского производства.

ATSC, дочерняя компания National Aerospace and Defence Industries Sdn Bhd, обслуживает парк самолетов Су-30МКМ королевских малазийских ВВС.

"На момент начала проведения СВО на Украине у нас был запас деталей на сумму 7 млн. ринггитов. К концу 2023 года этот запас увеличился до 13 млн. ринггитов. Этого хватит примерно на три года", – сказал Ф.Сухарда. Помимо России, детали также поставлялись из Индии, крупного оператора Су-30МКИ (272 ед.).

Также Ф.Сухада ответил на вопрос о том, повлияли ли глобальные экономические санкции против России на возможность для Малайзии получать запчасти, детали, услуги и техническую поддержку из Москвы. "Санкции против России повлияли на нашу цепочку поставок. Однако мы приспосабливаемся и хорошо справляемся, поскольку большая часть работ по техническому обслуживанию выполняется на месте", – сказал Ф.Сухарда.

Напомним, что в прошлом году Ф.Сухада заявлял, что находящиеся с 2007 года на вооружение ВВС Малайзии истребители Су-30МКМ смогут эксплуатироваться еще 20 лет, а компания ATSC способна осуществлять ремонт самолетов собственными силами при условии наличия запчастей, что вдвое дешевле по сравнению с отправкой истребителей на ремонт в Россию.

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