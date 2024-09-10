Войти
ТАСС

В соревнованиях на Байконуре примут участие ракетомоделисты из шести стран

153
0
0
Байконур
Байконур.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Речь идет о России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, отметили в администрации города

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 сентября. /ТАСС/. Соревнования по ракетомодельному спорту проходят в городе Байконуре, участие в них приняли спортсмены из шести государств. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"В ежегодном Кубке космодрома Байконур принимают участие более 120 спортсменов - представителей из России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. В этом году впервые в Байконур приехали ракетомоделисты из Таджикистана", - рассказали в администрации.

Там добавили, что в прошедшей в воскресенье церемонии открытия соревнований приняли участие космонавты Марина Василевская, Олег Новицкий и Олег Артемьев.

Соревнования будут проходить по различным классам моделей ракет - S-3-A (модели ракет на продолжительность полета с парашютом), S-4-A (модели ракетопланов с ускорителем на продолжительность полета), S-6-A (модели ракет на продолжительность полета со стримером), S7 (модели - копии ракет на реализм полета) и S-9-A (модели на продолжительность полета с ротором).

Помимо кубка, в городе проходит XXVII Международная конференция "Ракетомоделизм в аэрокосмическом образовании молодежи", в ней в этом году участвуют более 150 человек. В ходе конференции студенты и аспиранты будут защищать научные и творческие работы.

Как отметили в городской администрации, гости соревнований и конференции в воскресенье побывали на вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс, а в среду станут свидетелями запуска пилотируемого корабля "Союз МС-26".

Международные соревнования по ракетомодельному спорту среди и юношей проводятся на Байконуре уже 30 лет. Для их проведения в 15 км от города оборудован "малый космодром", где построены стартовая и посадочная площадки для полетов моделей ракет и ракетопланов, а также небольшой спортивный городок. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Проекты
Байконур
Союз ПКК
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 02:59
  • 4458
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.09 00:10
  • 2
Беспилотник «Орион» ВС России уничтожил украинский танк в Курской области с помощью ракеты Х-БПЛА
  • 09.09 20:46
  • 1
Британия намерена продолжить подготовку украинских военных в 2025 году
  • 09.09 20:43
  • 1
Forbes: на Украине разработали собственную высокоточную планирующую авиабомбу
  • 09.09 20:38
  • 1
Европа готовит Украину к следующей войне
  • 09.09 20:01
  • 1
На ВЭФ прозвучало заявление о смене подрядчика по созданию самолета «Байкал»
  • 09.09 18:30
  • 2
ОСК нужны два триллиона рублей
  • 09.09 18:25
  • 3
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 09.09 17:59
  • 1
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 12:37
  • 18
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам