В соревнованиях на Байконуре примут участие ракетомоделисты из шести стран

Речь идет о России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, отметили в администрации города

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 сентября. /ТАСС/. Соревнования по ракетомодельному спорту проходят в городе Байконуре, участие в них приняли спортсмены из шести государств. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"В ежегодном Кубке космодрома Байконур принимают участие более 120 спортсменов - представителей из России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. В этом году впервые в Байконур приехали ракетомоделисты из Таджикистана", - рассказали в администрации.

Там добавили, что в прошедшей в воскресенье церемонии открытия соревнований приняли участие космонавты Марина Василевская, Олег Новицкий и Олег Артемьев.

Соревнования будут проходить по различным классам моделей ракет - S-3-A (модели ракет на продолжительность полета с парашютом), S-4-A (модели ракетопланов с ускорителем на продолжительность полета), S-6-A (модели ракет на продолжительность полета со стримером), S7 (модели - копии ракет на реализм полета) и S-9-A (модели на продолжительность полета с ротором).

Помимо кубка, в городе проходит XXVII Международная конференция "Ракетомоделизм в аэрокосмическом образовании молодежи", в ней в этом году участвуют более 150 человек. В ходе конференции студенты и аспиранты будут защищать научные и творческие работы.

Как отметили в городской администрации, гости соревнований и конференции в воскресенье побывали на вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс, а в среду станут свидетелями запуска пилотируемого корабля "Союз МС-26".

Международные соревнования по ракетомодельному спорту среди и юношей проводятся на Байконуре уже 30 лет. Для их проведения в 15 км от города оборудован "малый космодром", где построены стартовая и посадочная площадки для полетов моделей ракет и ракетопланов, а также небольшой спортивный городок.