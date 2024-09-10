Бывший глава Минобороны Израиля: пришло время для боевых действий против «Хизбаллы»

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Председатель партии «Хосен ле-Исраэль» и экс-глава Минобороны Израиля Бенни Ганц на конференции МИД в Вашингтоне заявил, что Израиль должен готовиться к войне на Севере страны, если соглашение об освобождении заложников не будет достигнуто в ближайшее время, пишет издание Jerusalem Post.

Время для действий на Севере пришло – если мы не достигнем соглашения по заложникам в течение нескольких дней или недель, нам придется начать войну на Севере

- подчеркнул Ганц, добавив, что политика безопасности Израиля после 7 октября не может вернуться к тому, что было раньше.

Политик отметил остроту ситуации на Севере Израиля и заявил о необходимости заключения сделки с ХАМАС по освобождению заложников, даже «болезненной» для его страны ценой. В противном случае, со слов экс-главы Минобороны Израиля, если эта цель не будет достигнута в течение нескольких дней или недель, у ЦАХАЛ не будет иного выбора, кроме начала боевых действий против «Хизбаллы».

Напомним, что после начала операции израильской армии в секторе Газа, ливанская группировка выразила поддержку палестинскому движению. С тех пор начала обостряться ситуация на израильско-ливанской границе, где регулярно происходят обмены ударами между ЦАХАЛ и «Хизбаллой». При этом часть граждан еврейского государства была эвакуирована с приграничных с Ливаном поселений на Севере страны.

Мы должны обеспечить, чтобы жители могли вернуться в свои дома. Мы можем достичь этой цели, даже если это означает нанесение ущерба самому Ливану. К сожалению, я не вижу другого пути

- заявил Ганц, отметив, что резолюция ООН № 1701, которая должна была положить конец Второй ливанской войне, теперь устарела.

Теперь мы должны двигаться к новой резолюции, согласно которой мы должны наносить упреждающие удары в ответ на любое нарушение или угрозу нашим границам, особенно на угрозу проникновения в наши города

- подытожил политик.