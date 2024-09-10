Бывший глава Минобороны Израиля: пришло время для боевых действий против «Хизбаллы»

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Председатель партии «Хосен ле-Исраэль» и экс-глава Минобороны Израиля Бенни Ганц на конференции МИД в Вашингтоне заявил, что Израиль должен готовиться к войне на Севере страны, если соглашение об освобождении заложников не будет достигнуто в ближайшее время, пишет издание Jerusalem Post.
- подчеркнул Ганц, добавив, что политика безопасности Израиля после 7 октября не может вернуться к тому, что было раньше.
Политик отметил остроту ситуации на Севере Израиля и заявил о необходимости заключения сделки с ХАМАС по освобождению заложников, даже «болезненной» для его страны ценой. В противном случае, со слов экс-главы Минобороны Израиля, если эта цель не будет достигнута в течение нескольких дней или недель, у ЦАХАЛ не будет иного выбора, кроме начала боевых действий против «Хизбаллы».
Напомним, что после начала операции израильской армии в секторе Газа, ливанская группировка выразила поддержку палестинскому движению. С тех пор начала обостряться ситуация на израильско-ливанской границе, где регулярно происходят обмены ударами между ЦАХАЛ и «Хизбаллой». При этом часть граждан еврейского государства была эвакуирована с приграничных с Ливаном поселений на Севере страны.
- заявил Ганц, отметив, что резолюция ООН № 1701, которая должна была положить конец Второй ливанской войне, теперь устарела.
- подытожил политик.