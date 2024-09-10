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Военное обозрение

South China Morning Post: Возможная передача России РСЗО «Полонез» требует разрешения Китая

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Источник изображения: topwar.ru

Белоруссия, являясь союзником России, могла бы поставить российской армии РСЗО «Полонез», но для этого нужно разрешение Китая. Об этом пишет South China Morning Post.

Белорусская армия имеет на вооружении реактивные системы залпового огня «Полонез», способные, по некоторым данным, бить на дальность до 300 км. Такие системы пригодились бы российским войскам в зоне спецоперации для нанесения ударов вглубь обороны ВСУ, но Минск не может передать их Москве. Все дело в том, что РСЗО «Полонез» используют ракеты китайского производства, а значит, для передачи необходимо разрешение Пекина. Но Китай его не даст, поскольку не хочет окончательно испортить отношения с Западом.

Поскольку «Полонез» использует ракеты китайского производства, его потенциальная передача из Беларуси в Россию потребует согласия Китая,

- пишет издание.

Стоит отметить, что тема возможной передачи РСЗО «Полонез» России поднималась не раз, особенно после начала спецоперации на Украине. При этом Москва не обращалась к Минску с просьбой о потенциальной поставке данных систем, по крайней мере официально. Все на уровне слухов, хотя американцы еще в 2022 году пришли к выводу, что возможная передача «Полонезов» российской армии могла бы принести ощутимую пользу.

Напомним, что базовая версия РСЗО «Полонез» поступила на вооружение белорусской армии в 2016 году, а в 2023 году в войска пошла модернизированная версия В-300 «Полонез-М». Благодаря новой ракете дальность стрельбы системы была увеличена до 300 км.

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Страны
Белоруссия
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Полонез РСЗО
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