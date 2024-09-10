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ТАСС

Repubblica: план Шольца по Украине включает передачу украинских территорий РФ

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Стела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь.
Источник изображения: © РИА Новости

Газета отметила, что германский канцлер хочет "разыграть украинскую карту", чтобы укрепить собственные позиции

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине, своего рода новые минские соглашения, что не исключает передачу Москве части украинских территорий. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на свой источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии.

Как указывается, германский канцлер после неудач на региональных и европейских выборах хочет "разыграть украинскую карту", чтобы укрепить собственные позиции. К поиску путей завершения конфликта его подталкивают и в оппозиционном Христианско-демократическом союзе, добавляет издание.

Накануне в телеинтервью Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру. По его мнению, необходимо провести новый саммит с целью урегулирования кризиса на Украине с обязательным участием России.

Украинский лидер Владимир Зеленский, встречавшийся с Шольцем, а затем прибывший в Италию на форум в Черноббио, также анонсировал, что готовит некий план, с которым хочет ознакомить не только действующего президента США Джо Байдена, но и обоих кандидатов на предстоящих выборах - Дональда Трампа и Камалу Харрис.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг. 

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