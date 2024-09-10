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Военное обозрение

Ростех: В Великом Новгороде после длительного простоя восстановлена работа оборонного завода

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Источник изображения: topwar.ru

Российская госкорпорация восстановила работу оборонного предприятия в Великом Новгороде. Речь идет о 261-м ремонтном заводе. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Восстановлением работы предприятия занимался холдинг «Ремвооружение», входящий в состав госкорпорации. Само оборонное предприятие было передано Ростеху в 2018 году в кризисном состоянии на грани банкротства. Выведение предприятия из этого состояния заняло несколько лет, поскольку столкнулось с некоторыми трудностями.

С момента вхождения завода приняли ряд мер по восстановлению производства на предприятии и его финансовому оздоровлению. Этот процесс оказался трудоемким и занял несколько лет, так как антикризисные меры для узкоспециализированных заводов требуют индивидуального подхода и значительных усилий.

- говорится в сообщении Ростеха.

На данный момент заключены новые контракты, восстановлены производственные мощности и обеспечена полная загрузка предприятия. На заводе идет активный набор специалистов рабочих специальностей.

АО «261 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» специализируется на ремонте различных технических средств, включая топливозаправщики, автоцистерны, насосные установки, автотопливомаслозаправщики и другой спецтехники. В ближайшее время начнется выпуск продукции и для гражданского сектора.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
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