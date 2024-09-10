Зарубежная пресса: Россия делает ставку на экспорт истребителя Су-57 в страны Северной Африки

Источник изображения: topwar.ru

Санкции Запада охладили желание многих стран мира сотрудничать с РФ в военно-технической сфере из-за опасения попасть под удар «рикошетом». Несмотря на это, российская оборонка пытается бороться за иностранные заказы.

Примером этого является стенд «Рособоронэкспорта» на международном авиасалоне в Египте, который проходил с 3 по 5 сентября. Среди различных систем, представленных на выставке, следует отметить презентацию экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57.

Россия делает ставку на экспорт истребителя Су-57 в страны Северной Африки

- говорится в издании Zona Militar.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, хотя многие детали не раскрыты, с прошлого года стало известно о целенаправленных работах ОАК по разработке экспортной модификации Су-57, которая получила обозначение Су-57Э.

Что касается африканского континента, то Алжир и Египет являются странами, с которыми российское правительство исторически поддерживает [дружеские] отношения и имеет пространство для маневра в приобретении подобных изделий

- отмечается в зарубежной прессе.

На площадке египетского авиасалона Су-57Э был представлен вместе с крылатой ракетой Х-69 класса «воздух-земля». Кроме того, были продемонстрированы ЗРПК «Панцирь-С1М», ЗРК «Тор-М2Э» и ПЗРК «Верба». Также были замечены беспилотники семейства «Орлан» («Орлан-10Э» и «Орлан-30»).