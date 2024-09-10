В Вооруженных Силах России 8 сентября отметили День танкиста

Танк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе.

ЦАМТО, 9 сентября. В ВС РФ 8 сентября отметили профессиональный праздник – День танкиста, являющийся одним из самых знаменательных дат в истории советской и российской армии.

В 2024 году традиционно во второе воскресенье сентября профессиональный праздник "День танкиста" отметили в 78-й раз.

Праздник танковых войск учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 г. в ознаменование больших заслуг и вклад бронетанковых и механизированных войск в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой. История войск берет свое начало в двадцатых годах прошлого столетия, когда, по заказу Главного броневого управления Красной Армии, на заводе "Красное Сормово" был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк, а с 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники.

В Сухопутных войсках танковые батальоны и соединения, как и прежде, остаются важнейшим компонентом. В настоящее время на вооружении танковых частей и соединений Вооруженных Сил состоят танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90 "Прорыв" и их модернизированные образцы.

С каждым годом все насыщеннее и сложнее становится программа боевой подготовки танковых подразделений, однако важнейшим показателем профессионализма российских танкистов сегодня является успех, достигаемый танковыми подразделениями на поле боя при освобождении населенных пунктов в ходе специальной военной операции (СВО), а танковые экипажи демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга.

Постоянные практические занятия по скорректированной с учетом опыта СВО методике позволили повысить у личного состава танковых подразделений уровень полевой выучки, привить командирам танков твердые профессиональные знания и умения, развить у них командирские качества, навыки по управлению огнем и экипажами.

Главной кузницей подготовки наших танкистов является Казанское высшее танковое командное училище. Из стен училища вышли более 25 тысяч офицеров, 74 человека получили звание Героя Советского Союза, четверо стали Героями Социалистического Труда, двое – полными кавалерами ордена Славы, а еще двое – Георгиевскими кавалерами. Еще 15 выпускников удостоились почетного звания "Героя Российской Федерации". В ходе СВО 25 выпускникам училища присвоено звание Героя России – среди выпускников вузов Сухопутных войск, это самое большое количество Героев за период проведения спецоперации. Свыше 250 офицеров, окончивших училище, стали генералами, а шестерым из них присвоено звание "генерал-полковник".

Несмотря на развитие военной тактики и стратегии, появление новых форм и способов ведения боевых действий, танковые соединения по-прежнему выполняют важнейшую роль на поле боя, и их ничем нельзя заменить.

В день танкиста во всех танковых соединениях и воинских частях прошли торжественные мероприятия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.