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ТАСС

РФ проводит апробацию средств РЭБ для применения в комплексе эшелонированной обороны

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Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы ВС России.
Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы ВС России.
Источник изображения: РИА Новости/Денис Абрамов

В НПО "Киловатт" отметили, что смысл комплекса заключается в комбинировании различных средств радиоэлектронной борьбы в зависимости от рельефа местности

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты ведут апробацию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для применения в составе комплекса эшелонированной обороны для защиты от дронов. Об этом ТАСС заявили в НПО "Киловатт" (Липецк).

"Мы отходим от того, чтобы давить мощностью, а идем по пути создания интеллектуальной помехи. Новые устройства будут давать направленные помехи, которые можно применять в составе комплекса эшелонированной радиоэлектронной обороны. Смысл комплекса заключается в комбинировании различных средств РЭБ в зависимости от рельефа местности, важности защищаемых объектов и оперативной обстановки на конкретном участке. В настоящее время производится апробация изделий", - сообщили в организации.

В НПО "Киловатт" также рассказали о сферах применения перспективных изделий. "В настоящее время мы делаем устройства для защиты транспортных средств и бронетехники, новые изделия будут применяться для защиты стационарных объектов - блиндажей, пунктов управления и т. д. Изделия можно будет использовать на коммерческих стационарных, а также промышленных объектах", - отметили в организации.

По словам разработчика, применяющиеся средства РЭБ обеспечивают защиту от беспилотников в радиусе 360 градусов, однако показывают меньшую эффективность. "Направленная помеха с определенным сектором более эффективна. Также актуальный тренд в области разработки средств РЭБ - давать более эффективную помеху, а не концентрироваться на мощности,. В то же время не существует средств РЭБ, которые предотвращали бы угрозы на 100%", - подчеркнули в НПО.

Ранее сообщалось, что организация разработала спецзащиту от дронов, выполненную в корпусе "автобокс", для гражданского транспорта. Изделие уже применяется в зоне спецоперации и приграничных регионах России. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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