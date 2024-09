Боевые мотоциклы, электросамокаты и моноколеса: как применяется в СВО легкий транспорт

Очередной эпизод боевого применения мототехники был обнародован российским военным ведомством летом текущего года. Достигнув позиций Вооруженных сил Украины, бойцы группировки войск "Восток" ворвались в траншеи неприятеля и с ходу вступили в бой. При этом они использовали противотанковые мины для уничтожения долговременных укреплений. Согласованные действия российских штурмовиков и морских пехотинцев Тихоокеанского флота позволили освободить поселок Урожайное.

Двухколесный транспорт войны

Первым мотоциклом историки считают "повозку для верховой езды" Готлиба Даймлера и Вильгельма Майбаха 1885 года. У двухколесного (если не считать два вспомогательных колеса по бокам) транспортного средства был уже двигатель внутреннего сгорания. Мотоцикл разгонялся до 12 км/ч. Устройства продолжали совершенствоваться, начали выпускаться серийно в различных странах, к началу ХХ века обретя современную компоновку.

Daimler Petroleum Reitwagen. Источник: © IMAGO/ Peter Seyfferth via Reuters Connect

Офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев в беседе с ТАСС выразил мнение, что мотоциклы начали применяться для военных целей в годы Первой мировой войны, чтобы заменить лошадей. "Потом оказалось, что [это] все-таки дороговато, — сказал он. — Попытались заменить велосипедом и прочим. Но тем не менее мотоцикл быстро нашел свое место как средство перемещения одного бойца — обычно это какой-то посыльный, связист или разведчик. Хотя были попытки каких-то боевых столкновений. Плюс это были патрули, были полицейские мероприятия и прочее. Плюс-минус то же самое прослеживалось и во Вторую мировую войну — разными сторонами мотоциклы активно применялись, в основном для разведки".

Противотанковый мотороллер В середине прошлого века в Вооруженных силах Франции появилась необычная машина: по лицензии итальянской компании Piaggio французская компания ACMA начала выпуск мотороллеров Vespa 150 в варианте TAP. Двухколесная машина предназначалась для борьбы с бронетехникой, применялась в десантных подразделениях и Иностранном легионе, поэтому допускала выброску с парашютом. На Vespa 150 TAP перевозилось 75-мм безоткатное орудие с боекомплектом в шесть выстрелов, две канистры с бензином. Для стрельбы орудие снималось и устанавливалось на земле. Мотороллер, оснащенный 150-кубовым двигателем, развивал до 60 км/ч и мог проезжать на одной заправке 200 км. В 1956-1959 годах было выпущено 600 единиц Vespa 150 TAP.

В 2000-х годах бойцы Корпуса морской пехоты Вооруженных сил США использовали мотоциклы под индексом M1030M1 на основе популярной модели Kawasaki KLR 650. Вместо бензинового двигателя двухколесную машину оснастили дизельным для унификации снабжения топливом с другой американской армейской техникой.

Российский опыт

Алексей Саканцев сообщил, что российские военные специалисты начали применять мотоциклы еще до начала специальной военной операции. "В САР (Сирийская Арабская Республика — прим. ТАСС) мы активно применяли <...> мотоциклы как средство разведки и перемещения, — рассказал ветеран боевых действий. — Они компактны, позволяют успешно перемещаться по какой-то полугородской застройке — допустим, в поселках, где автомобиль (грузовичок или даже легковушка) может не проехать, не развернуться. Поэтому для разведки они чрезвычайно удачны. Применялись ребятами как средство связи, то есть часто такое бывало, что я как командир ехал вперед на мотоцикле с сопровождением. Парочка мотоциклов выскакивала, смотрела какое-то место для огневой позиции и прочее. Когда мы его занимали, проверяли, [то] подтягивались основные силы на более тяжелом транспорте". Офицер запаса добавил, что у него был отремонтированный трофейный мотоцикл, который транспортировался в кузове грузовика и доставался при необходимости.

Среди достоинств мотоциклов Саканцев назвал меньшую, чем у другой техники, заметность, меньшую зависимость от снабжения, так как двухколесные машины расходовали меньше топлива. К тому же, по его словам, противник обращал меньше внимания на передвижение отдельных малых транспортных средств.

Собеседник агентства подчеркнул положительные свойства мотоциклов при использовании штурмовыми группами. "Бежать пешком по полю — во-первых, долго, во-вторых, с маневренностью [бойцы] ограничены, в-третьих, ты не так много утащишь, как увезет мотоцикл, — рассказал он. — В-четвертых, что немаловажно, — в случае подрыва на противопехотной мине боец становится раненым. В случае подрыва мотоцикла "раненым" становится мотоцикл". Саканцев отметил, что при этом военнослужащий мог получить травмы при падении с техники, однако они не являлись существенными, особенно в случае с травяным покрытием. "Ну улетишь ты в кусты, в траву — более-менее цел останешься; на тебе бронежилет, каска — нормально", — сказал ветеран боевых действий, добавив, что использование мотоциклов особенно важно при применении противником небольших противопехотных мин типа "Лепесток". "При этом человек экономит имеющиеся у него две ноги. Колесо потом можно починить", — сказал он.

Ветеран боевых действий предположил, что применение мотоциклов штурмовыми отрядами имеет смысл, если противник не успел инженерно обустроить обороняемые позиции. "То есть фактически мотоциклист выполняет роль легкого кавалериста времен до Первой мировой войны", — сказал он.

"Еще один интересный вариант применения мотоцикла — та же легкая кавалерия, "бей и беги", то есть какие-то рейдовые варианты, набеги, налеты на противника, — поделился мнением Саканцев. — Выскочили, заняли какую-то позицию, притащили с собой ПТУР (противотанковая управляемая ракета — прим. ТАСС), <...> выпустили беспилотники — осуществили удар и быстро убежали, не ввязываясь в бой". "В каких-то [тактических] ситуациях это действительно имеет смысл", — добавил он.

Электротранспорт на военной службе

Автомобили с электрической силовой установкой имеют столь же длинную историю, как их собратья с двигателем внутреннего сгорания. Какое-то время им даже принадлежал абсолютный рекорд скорости на суше. Так, в 1899 году конструкция с электродвигателем бельгийца Камиля Женатци впервые в истории превысила скорость 100 км/ч.

В 2013 году американская компания Zero Motorcycles выпустила электромотоцикл Zero MMX, предназначенный для сил специального назначения. Кроссовый аппарат имеет модульный быстросменный аккумулятор, у мотоцикла высокая динамика, он способен двигаться по сильнопересеченной местности и преодолевать брод глубиной 1 м. В зависимости от варианта электробайки Zero имеют массу до 250 кг, мощность до 17 кВт (23 л.с.), могут разгоняться до 180 км/ч, заряжаться чуть более часа, а заявленный запас их хода в городском режиме достигает 300 км.

Боевые электросамокаты и моноколеса Алексей Саканцев рассказал, что наряду с мотоциклами в зоне специальной военной операции единично применялись средства индивидуальной мобильности (СИМ) - к примеру, электросамокаты повышенной проходимости. Их использование снижало вероятность травмирования бойцов противопехотными минами. Ветеран боевых действий отметил, что ему известен случай использования в зоне СВО даже мощного внедорожного моноколеса: на авдеевском направлении оператор БПЛА с позывным Вед передвигался вдоль линии боевого столкновения на электрогироуницикле. "И вот единожды его моноколесо спасло от противопехотной мины, - сообщил Саканцев. - Моноколесо было разрушено, а он был просто отброшен в сторону и особо не пострадал. <...> Мы потом скинулись и купили новое". Современные СИМ имеют мощность, сравнимую с мопедной, при меньшем весе. Их скорость может превышать 100 км/ч, а широкие кроссовые покрышки и эффективная подвеска позволяют передвигаться по проселочным дорогам.

В 2017 году Алексей Криворучко, занимавший пост генерального директора концерна "Калашников", в интервью ТАСС сообщил, что Минобороны РФ уже тестирует электромотоциклы производства концерна. Разработанный для сил специального назначения электромотоцикл был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Изделие могло нести полезную нагрузку до 100 кг, развивать скорость 80 км/ч и проехать на одной зарядке более 100 км. Мотоцикл был оснащен складывающейся грузовой платформой, креплением для автомата на руле. Фара могла заменяться на инфракрасный фонарь.

Электромотоциклы концерна "Калашников". Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

В следующем году "Калашников" представил более совершенную модель для Минобороны РФ: электромотоцикл SM-1, способный развивать скорость 90 км/ч и имеющий запас хода 150 км. У концерна есть и другие разработки в области двухколесного электротранспорта — городской электромотоцикл UM-1, электрическая реплика мотоцикла Иж-49, электоромотоцикл в стиле cafe racer для скоростных поездок на малые расстояния.

Не обошел вниманием тему военных электромотоциклов и форум "Армия-2024", прошедший в августе текущего года. На экспозиции мероприятия был показан электрический мотоцикл "Койот", который при снаряженной массе 115 кг способен нести до 200 кг и развивать 100 км/ч. Другая новинка — необычный полноприводный мотоцикл ATV 2x2 Electro. В переднем колесе у него расположен электродвигатель прямого привода, а заднее приводится в движение цепной передачей. Помимо этого, в раме может устанавливаться бензиновый электрогенератор.

"У него есть огромнейшее преимущество: он бесшумный, то есть едет абсолютно тихо, — поделился Саканцев мнением об электрических мотоциклах. — И в отличие от остальных вариантов он относительно холодный. По этой причине их не видно в тепловизор. Видно, но не так хорошо. В ряде условий, особенно когда теплое время года, жара, их заметить сложно".

Виктор Бодров