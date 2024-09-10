США вложили 5,3 млрд. долл. в расширение производства снарядов, помогая Киеву

ЦАМТО, 9 сентября. Пентагон вложил 5,3 млрд. долл. с 2022 года в расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

"США инвестировали 5,3 млрд. долл. в расширение производства боеприпасов и их компонентов", – говорится в отчете Пентагона.

Согласно отчету, в 2022 году в США производили в месяц 14,4 тыс. снарядов калибра 155 мм, пять систем залпового огня HIMARS. В данный момент производство снарядов калибра 155 мм выросло до 40 тыс. в месяц, а производство систем HIMARS – до восьми в месяц.

Ранее в заявлении Пентагона говорилось, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 250 млн. долл. В новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105-мм снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП Bradley, бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.