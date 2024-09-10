Алаудинов: ВСУ скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь техники и личного состава. Об этом 8 сентября рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник несет очень большие потери. Такими темпами, я так думаю, что он скоро действительно полностью выдохнется», — заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Алаудинов рассказал, что украинские силы за сутки потеряли две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ), а также одну пушку.

Также, по его словам, так как ВСУ бросили большие ресурсы на курское направление, российская армия смогла хорошо продвинуться на донецком участке линии боевого соприкосновения.

Ранее, 5 сентября, Алаудинов рассказал о «выжигании» ВСУ на курском направлении. По его словам, противник на курском направлении «умнеет» и уже не так открыто передвигается по российским улицам, но ВС РФ продолжают ежедневно уничтожать боевиков. ВСУ несут большие потери.

До этого, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин также сообщил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий в Курской области, ситуация стабилизируется, боевики несут большие потери.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.