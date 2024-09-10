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ЦАМТО

Airbus Helicopters поставит вертолеты H-225M ВС Ирака

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 9 сентября. Компания Airbus Helicopters объявила о подписании 5 сентября контракта на поставку Минобороны Ирака 12 многоцелевых вертолетов H-225M "Каракал".

Контракт был подписан в Багдаде в присутствии министра обороны Ирака Табета аль-Аббаси и посла Франции в Багдаде Патрика Дюреля.

Как заявил П.Дюрель, соглашение стало результатом переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.

Стоимость сделки не раскрывается. Вертолеты будут эксплуатироваться командованием армейской авиации СВ Ирака и заменят часть имеющихся Ми-17. Вертолеты H225M будут применяться для выполнения широкого спектра задач, включая борьбу с терроризмом, специальные операции, перевозку войск, нанесение ударов, огневую поддержку, медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции в боевых условиях. Поставки начнутся в 2025 году.

Французское посольство в Багдаде сообщило агентству AFP, что сделка предусматривает поставку в общей сложности 14 вертолетов H225M, включая 12 новых и два восстановленных. Соглашение является частью масштабной модернизации вертолетного парка ВС Ирака, направленной на замену техники российского производства на западную.

По данным Janes World Armies, в состав армейской авиации СВ Ирака в настоящее время входят 7 вертолетов OH-58C "Кайова", 7 Белл-505 JetRanger X (еще восемь будут поставлены), три Белл-407, 20 IA-407, 20 Белл-206 JetRanger, 16 UH-1H "Хью-2", 37 H135 (EC135), 15 Ми-28, 23 Ми-35 и 57 Ми-17.

H225M уже демонстрировали свои возможности в боевых условиях и кризисных зонах. H225M оборудован новой авионикой, усовершенствованными главной коробкой передач, бортовыми системами связи, может быть оснащен системой вооружения HForce. Максимальный взлетный вес вертолета увеличен на 160 кг и достиг 11160 кг. Вертолет рассчитан на перевозку до 28 человек.

В настоящее время в мире эксплуатируется более 350 вертолетов H225 и H225M, общий налет которых превысил 880 тыс. часов. В числе военных заказчиков вертолетов – Франция, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Сингапур, Мексика, Кувейт, Бразилия и Венгрия.

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