Российская армия получила новую партию танков Т-90М. Поступят ли они на фронт с системами активной защиты? (Military Watch Magazine, США)

MWM: российская армия получила новую партию мощных танков Т-90М

Российская армия получила новую партию танков Т-90М, произведенных "Уралвагонзаводом", пишет MWM. Эту модель называют самым мощным танком в мире, а новую партию планируют оснастить системой активной защиты от поражения, которая способна противостоять летящим сверху ракетам.

Российский государственный "Уралвагонзавод" поставил армии новую партию боевых машин Т-90М. Хотя конкретное количество так и не было раскрыто, поставка стала результатом более чем двухлетних усилий по значительному увеличению выпуска Т-90 для удовлетворения нужд российских вооруженных сил в конфликте на Украине и растущей напряженности в отношениях с членами НАТО.

Уралвагонзавод – единственный из пяти крупных танковых заводов, действовавших в Советском Союзе в 1980-х годах, который и сегодня продолжает выпускать танки и, безусловно, является крупнейшим танковым заводом в мире (не считая, возможно, китайских предприятий). Хотя до 2022 года госзаказ на производство танков был незначительным, а в 2010-х годах Кремлем было приобретено всего 10 новых танков, Уралвагонзавод сохранил очень большой объем производства, намного превышающий совокупный объем всех танковых заводов западного мира вместе взятых, благодаря экспортному спросу на Т-90 – главным образом со стороны Алжира и Индии. Недавние попытки увеличить производство до уровня, близкого к советским временам – более одной тысячи машин в год, – как сообщается, не увенчались успехом, хотя сложно определить текущий объем производства: по некоторым данным, в 2024 году заводом будет поставлено более 300 Т-90М.

Т-90М широко расхваливали российские официальные лица: и президент Владимир Путин, и бывший президент Дмитрий Медведев называли его самым мощным танком в мире.Тем не менее, танк не настолько мобилен, как более дорогой в сборке советский Т-80, снятый с производства в 1990-х годах в пользу более дешевого Т-90. Новая модель обходится в разы дешевле в производстве и гораздо дешевле в эксплуатации. Высокие результаты Т-80 на украинском театре военных действий заставили Россию принять решение о возобновлении производства этих машин – хотя на практике это может произойти не ранее 2030-х годов.

Характеристики Т-90М были значительно усовершенствованы благодаря интеграции системы активной защиты от поражения "Арена-М", которая, как ожидается, будет установлена на все модели. Впрочем, пока неясно, будет ли ближайшая партия первой, которая получит эту модернизацию. В августе официальные источники подтвердили, что государство уже заказало первую партию танков, оснащенных такими системами.

"Арена-М" оснащает Т-90М радиолокационной системой, ведущей непрерывной наблюдение за окружающей обстановкой. При обнаружении летящего снаряда система автоматически отслеживает его, рассчитывает траекторию и закладывает защитные боеприпасы для перехвата и уничтожения до попадания в танк. Наиболее известной системой такого рода является израильская Trophy, интегрированная в танки Merkava IV. Arena-M способна перехватывать ракеты, снаряды и фугасные противотанковые снаряды, летящие со скоростью до одной тысячи метров в секунду, и делать это на расстоянии 50 метров. В презентационных материалах утверждается, что она может противостоять летящим сверху ракетам.Из-за отсутствия системы активной защиты от поражения российские танки – например, тот же Т-90М, – все сильнее отставали от передовых конкурентов. Китай, Северная и Южная Корея уже внедрили свои собственные системы; США и Германия начали вкладывать средства в приобретение израильской Trophy. Впрочем, если говорить об остальных характеристиках, у Т-90М хорошая броня, подкрепленная реактивной броней Relikt, а также дополнительной броней, изолирующей боеприпасы изнутри танка.