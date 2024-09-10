"Арктические амбиции": китайские ледоколы усиливают присутствие в Арктике и укрепляют единство Китая и России (South China Morning Post, Гонконг)

SCMP

Москва и Пекин нацелены на развитие сотрудничества в области морского судоходства, научных исследований и технологий в Арктическом регионе, пишет SCMP. Россия старается привлечь Китай и другие страны БРИКС к созданию альтернативного арктического объединения.

Сон Хён Чхве

Недавно подписанные соглашения, в том числе между Си и Путиным, нацелены на развитие российско-китайского сотрудничества в области морского судоходства, научных исследований и технологий в Арктическом регионе.

Решение Китая отправить в Арктику три ледокола — это четкий сигнал о том растущем значении, которое Пекин придает сотрудничеству с Москвой, направленному против натовского присутствия в этом полярном регионе.

Как сообщает журнал Newsweek, в июле Китай впервые отправил в арктические моря три ледокола. Журнал сослался на данные по отслеживанию судов из открытых источников, в основе которых лежит система автоматического опознавания и слежения (AIS).

Один ледокол под названием "Сюэ Лун 2" вышел из порта Циндао в восточной провинции Шаньдун 5 июля, пересек Берингово море и в период с 13 по 17 июля вышел в Северный Ледовитый океан, после чего прибыл в северный российский порт Мурманск.

30 августа ледокол покинул Мурманск и сейчас находится в Баренцевом море, о чем свидетельствуют данные с сайта отслеживания судов MarineTraffic.

Другой китайский ледокол "Цзи Ди" ушел из Циньдао 6 августа, и сейчас он следует по арктическим водам вдоль границы между российской Чукоткой и северо-западным побережьем Аляски. Это судно, являющееся китайским ледоколом нового поколения, было передано в эксплуатацию в июне.

Третий ледокол "Чжун Шань Да Сюэ Цзи Ди" покинул Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун 27 июля и сейчас тоже следует по Чукотскому морю.

Направив свои ледоколы в Арктику, Пекин подал четкий сигнал о своих серьезных великодержавных амбициях в сфере коммерции, науки, дипломатии и военной области в полярных регионах. Об этом сообщил изучающий Китай научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Айдан Пауэрс-Риггс (Aidan Powers-Riggs).

Он рассказал новостному порталу Военно-морского института США USNI News, что в регионе происходят серьезные "физические и геополитические изменения", которыми стремится воспользоваться Китай.

Эта страна постепенно "наращивает свое физическое присутствие посредством коммерческой и научной деятельности", которая очень важна для "сохранения влияния и защиты интересов Китая", и включает поиски полезных ископаемых и энергоресурсов, сказал Пауэрс-Риггс.

Арктический регион привлекает к себе повышенное внимание в силу своей стратегической важности, причем не только как очаг напряженности между США и Россией, но и как морской путь из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, приобретающий особое значение в условиях климатических изменений и таяния арктических льдов.

В результате Аляска и Берингово море на севере Тихого океана стали важными воротами, ведущими в Северный Ледовитый океан.

В 2018 году Пекин подготовил программный документ по Арктике, назвав себя "околоарктическим государством". Теперь он планирует усилить свою роль на Крайнем Севере и в последние годы наращивает там активность.

Такая деятельность стала очень заметна в июле, когда береговая охрана США обнаружила три китайских военных корабля примерно в 200 километрах (124 мили) севернее пролива Амчитка в юго-западной части Алеутских островов, а четвертый корабль — в 135 километрах к северу от пролива Амукта в том же архипелаге.

Береговая охрана США сообщила, что все четыре корабля следовали в международных водах "в соответствии с международными правилами и нормами" и что ее экипажи и летчики следили за этими судами, чтобы те "не нарушили американские интересы в морской зоне вокруг Аляски".

Предполагается, что в начале следующего года Китай приступит к строительству четвертого ледокола с тем, чтобы "круглогодично работать в полярных водах и проводить подробные научные исследования, а также в любое время иметь доступ к любой точке этого региона". Об этом написала китайская газета Global Times.

Уделяя всё больше внимания Арктике, Китай развивает сотрудничество с Россией в этом регионе. В июле 2023 года, когда ВМС Китая и ВМФ России проводили совместное патрулирование вблизи Алеутских островов, Вашингтон направил к берегам Аляски эсминцы.

Пауэрс-Риггс рассказал, что Китай с Россией работают над устранением "политических и бюрократических препятствий, чтобы теснее координировать" свою деятельность и возможности в Арктике. При этом он сослался на встречу китайского премьера Ли Цяна с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которая состоялась в августе.

Во время этой встречи в Москве Ли и Мишустин подписали совместное коммюнике, договорившись о совместном развитии судоходных маршрутов в Арктике, а также технологий и строительства полярных судов.

Данное соглашение было заключено после того, как китайский председатель Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин на своей майской встрече пришли к договоренности о дальнейшем сотрудничестве в таких областях, как поставки нефти и газа, транспортировка энергии и научные исследования.

Китай является крупнейшим импортером нефти и природного газа из России. Северный морской путь через Арктику сокращает время перевозки, на которую требуется от 33 до 35 дней, в то время как доставка грузов через Суэцкий канал занимает 45 дней, а вокруг Африки — 55 дней.

По словам старшего научного сотрудника вашингтонского аналитического центра "Институт Хадсона" Лизелотты Одгорд (Liselotte Odgaard), Китай демонстрирует, что является "близким стратегическим партнером" России в Арктике, и это "добавляет мускульной силы" их взаимоотношениям.

"Китай создал оборудование, чтобы работать в Арктике самостоятельно, и у него там есть собственные региональные интересы, которые он намерен отстаивать", — отметила Одгорд.

Пауэрс-Риггс рассказал, что Китай с настороженностью наблюдает за попытками семи арктических членов НАТО вытеснить его из этого региона. На июльском саммите НАТО США, Канада и Финляндия объявили о программе сотрудничества в строительстве полярных ледоколов, что является мерой сдерживания Китая, обретающего всё новые, доминирующие возможности в судостроении.

Вашингтон обновил свою арктическую стратегию и теперь усиливает технико-технологические возможности в Арктике в противовес Китаю, назвав эту страну "основным вызовом" и заявив, что Пекин "стремится получить доступ к Арктике и усилить там свое влияние".

"Сотрудничество Китая с Россией в Арктике имеет последствия для безопасности Соединенных Штатов, а также наших союзников и партнеров", — заявило в июле Министерство обороны США, объявляя об этой стратегии.

Доцент политологии Марк Лантень (Marc Lanteigne) из Арктического университета Норвегии в Тромсё заявил, что ледоколы являются "ключом к расширению научных исследований в Арктике", потому что они обеспечивают эффективный доступ к тем уголкам данного региона, куда очень трудно попасть.

"Китай стремится получить широкое признание в качестве влиятельного игрока в Арктике, исходя из своих растущих научных и экономических интересов в этом регионе. А строительство новых ледоколов подчеркивает, что Пекин будет и дальше проводить свою заявленную политику по расширению научных компетенций", — сказал Лантень.

"Пекин признает стратегическую важность Арктики, особенно сейчас, когда Россия и НАТО расширяют свои интересы на Крайнем Севере, и поэтому Китай стремится не допустить, чтобы его вытеснили из данного региона".

По словам Лантеня, Китай в вопросе получения доступа к региону гораздо больше зависит от России, которая старается привлечь его и другие страны БРИКС к созданию альтернативного арктического объединения.

"Пока неясно, в какой степени Китай и Россия доверяют друг другу в плане своих арктических интересов", — сказал он.