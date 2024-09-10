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ТАСС

Военный рассказал ТАСС о потере актуальности антидроновых ружей на переднем крае

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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Командир одного из подразделений РЭБ отметил, что беспилотники в случае потери связи поднимаются наверх до тех пор, пока снова не поймают сигнал

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Антидроновые ружья постепенно теряют свою актуальность на переднем крае боевых действий в зоне спецоперации. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал командир одного из подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Антидроновые ружья остались эффективными скорее в тылу, причем примерно на 10 процентов, на мой взгляд. Дело в том, что если дрон теряет связь, то он по полетному заданию поднимается наверх, пока снова не поймает сигнал", - рассказал он.

Ранее гендиректор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко в беседе с ТАСС высказал мнение о том, что развитие систем РЭБ в будущем позволит им в автоматическом режиме выявлять и выбирать частоты, которые необходимо подавить. 

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