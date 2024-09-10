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Вестник Мордовии

Появились фото танка "Абрамс" в канаве с необычными повреждениями башни

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Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии", "Уголок Ситха"

Американские танки "Абрамс" перед отправкой ВСУ переделали под специальную версию, получившую обозначение "укр". Характерное обозначение раньше присутствовало на передней части башни.

Правда, сейчас нанесенные на броню буквы скрыты контейнерами разработанной еще в Советском Союзе динамической защиты "Контакт -1".

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии", "Уголок Ситха"

Как оказалось, стойкость лобовых проекций недостаточна, но и такая полевая модернизация не помогает, и М1А1СА горят также хорошо, как и раньше. По некоторым данным, уничтожено уже больше двадцати единиц из тридцати одного поставленных из-за океана танка.

В выходные в социальных сетях появилась фотография еще одного подбитого "Абраши". Как пишут, в него попал 152-мм высокоточный снаряд "Краснополь", нанесший повреждения, не встречавшиеся ранее на других танках.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии", "Уголок Ситха"

Так, были напрочь снесены вышибные панели над отсеком в задней части башни, где хранятся снаряды. Оторвало командирскую башенку с дистанционно-управляемой пулеметной установкой, второй люк оказался заблокирован "мангалом". Вдобавок танк завалился в канаву и был брошен. Наверняка те, кто находился внутри, по меньшей мере, получили ранения или травмы.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
M1 Abrams
Краснополь
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