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ТАСС

Алаудинов заявил, что РФ находится на другом уровне развития, нежели в начале СВО

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Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Источник изображения: © Александр Река/ ТАСС

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ также поздравил страну с прошедшими выборами руководителей разных регионов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия уже находится на другом уровне своего развития, нежели в начале СВО, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Хочу поздравить всю Россию с тем, что сегодня в России прошли выборы руководителей разных регионов. Многих из них знаю лично. От всего сердца хочу их всех поздравить с тем, что они выиграли на этих выборах. В первую очередь хотел бы, конечно, поздравить [Андрея] Турчака, [Александра] Осипова, [Александра] Беглова, [Владимира] Владимирова <…> с тем, что выборы в России прошли без эксцессов, без ЧП. Люди пришли на выборы, проголосовали, как бы то ни было, но все равно люди не остались безучастными. Это говорит о том, что Россия все-таки уже находится на другом уровне своего развития, нежели в начале СВО. Поэтому могу сказать только, нам единения больше, любви друг к другу, и сделать все для того, чтобы мы оставались едины", - отметил он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

6-8 сентября прошло 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней в большинстве регионов России. В 21 регионе прошли прямые выборы глав субъектов РФ, еще в 4 регионах - в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) и Крыму - они избираются парламентами. В 13 субъектах РФ прошли выборы в заксобрания. Также прошли довыборы в Госдуму в трех одномандатных округах. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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