NASA и Роскосмос работают над продлением программы перекрестных полетов к МКС

Руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс отметил, что одной из причин, по которым соглашения пока не заключены, является неопределенность ситуации с кораблем Boeing Starliner

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 сентября. /ТАСС/. NASA и Роскосмос намерены и дальше продолжать программу перекрестных полетов к МКС. Об этом ТАСС сообщил руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс.

В августе Роскосмос огласил списки экипажей "Союзов" на ближайшие два года. В них не предусмотрены полеты астронавтов США на российских кораблях после февраля 2025 года - тогда, по текущим планам, на станцию отправится астронавт Джонатан Ким.

По его словам, после миссии Кима на российском корабле в феврале 2025 года перекрестные полеты не прекратятся. "Мы пока что прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрестных полетов. <...> Это важно как для России, так и для Америки", - сказал Бауэрсокс.

Американский чиновник добавил, что одной из причин, по которым соглашения пока не заключены, является неопределенность ситуации с кораблем Boeing Starliner: по его словам, Роскосмос пока недостаточно уверен в надежности корабля, чтобы отправлять на нем своих космонавтов. "Теперь, когда он (корабль - прим. ТАСС) вернулся на Землю, мы разберемся с этим вопросом", - заверил представитель NASA.

Starliner был запущен корпорацией Boeing 5 июня, что стало для нее первым пилотируемым запуском к космической станции. На борту корабля находились астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первоначально планировалось, что они пробудут на орбите до 18 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX в феврале 2025 года. 7 сентября Starliner приземлился на территории США без экипажа.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе Международной космической станции. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. В 2023 году Роскосмос сообщил, что стороны планируют продолжить перекрестные полеты до 2025 года включительно.