Полное погружение: как будет модернизирован подводный крейсер «Юрий Долгорукий»

Что могут заменить на корабле в ходе первого планового ремонта

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» ошвартован в Северодвинске для прохождения ремонта. Источник «Известий» в судостроительной отрасли сообщил, что в ходе него на подлодке будет проведена частичная модернизация. Какие работы могут провести на корабле и какое значение это будет иметь для других представителей серии, разбирались «Известия».

Источник изображения: iz.ru

Непростая история строительства «Юрия Долгорукого»

В данный момент ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» находится в Северодвинске. Как полагают эксперты, сейчас на лодке идет процесс извлечения активной зоны атомного реактора. В дальнейшем, согласно сообщениям СМИ, она встанет на свой первый плановый ремонт на заводе «Звездочка».

Атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий» на причале в Гаджиево. 2019 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Проект ракетного подводного крейсера проекта 955 (шифр «Борей») стартовал еще в 1980-е годы. Разработкой занимается ЦКБ МТ «Рубин». Головная лодка «Юрий Долгорукий» была заложена на Севмаше 2 ноября 1996 года. Это был тяжелый период для отечественного военного кораблестроения. Ситуацию усугубило и то, что ракетный комплекс Д-19УТТХ не был принят на вооружение. А строить лодку заранее, не зная, какой на ней будет основный элемент оружия, смысла нет. Поэтому строительство «Юрия Долгорукого» было остановлено.

В конце 1990-х годов стало известно о создании нового ракетного комплекса Д-30 с ракетой «Булава». И в начале нулевых годов строительство лодки возобновилось. При этом использовались ранее изготовленные металлоконструкции от корабля проекта 971 «Кугуар». Лодку «Кугуар» заложили в 1992 году и в 1998 году сняли с производства. 12 февраля 2008 года «Юрий Долгорукий» спустили на воду. 21 ноября того же года был осуществлен физический запуск ядерного реактора. До лета 2011 года крейсер проходил различные этапы испытаний. Первый успешный пуск ракеты «Булава» состоялся 28 июня 2011 года.

Внутренний отсек атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий». 2019 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В дальнейшем лодка прошла еще ряд испытаний и доработок и окончательно официально вошла в состав ВМФ России 10 января 2013 года. В период же с 2004 по 2014 год были построены еще две аналогичные лодки «Александр Невский» и «Владимир Мономах», которые несут службу на Камчатке.

Как будут ремонтировать и модернизировать лодку «Юрий Долгорукий»

Срок службы современной атомной подлодки рассчитывается на 40 лет. Приходит время, и механизмы либо физически изнашиваются, либо морально устаревают — их надо менять на что-то более новое. В середине срока службы лодка проходит так называемый средний ремонт. Таких ремонтов может быть несколько: первый, второй. В ходе этих работ из корпуса корабля, по сути, вынимаются все «внутренности», производится ремонт или замена оборудования. Может быть проведена модернизация систем вооружения или техники корабля для придания новых боевых свойств.

Атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий» на причале в Гаджиево. 2019 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Производится дефектовка корпусных конструкций, при необходимости они заменяются. Характеристики корабля возвращаются к исходным, как было при его создании. Отремонтированное или новое оборудование грузится обратно в корпус. Эта работа проводится в закрытом пространстве, то есть на следующем этапе «Юрия Долгорукого» переведут в закрытый эллинг. После чего в течение двух-трех лет будут вестись ремонтные работы, затем лодку спустят на воду и после комплекса испытаний вернут в боевой состав ВМФ России. Суммарно такие работы, а также их организация могут оказаться сложнее, чем построить корабль с нуля.

Когда строительство подводной лодки или боевого корабля еще ведется, готовится и комплекс документации для его ремонта. В ней описывается технология — как производить ремонт, на что обратить внимание, что и как делать. Но лодка была построена в первой половине нулевых годов, с тех пор прошло почти 20 лет. За это время техника обновилась, далеко шагнули технологии, компьютерные решения.

На центральном посту атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий». 2019 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Перед судоремонтниками и ЦКБ МТ «Рубин» стоит очень сложная инженерная задача, смысл которой — выяснить, что требуется отремонтировать, а что обновить. При этом надо определить поставщиков и увязать изготовление, доставку и монтаж новой техники, а также ремонт старой. Скорее всего, на лодке будет проведена замена большей части начинки корабля, и проект лодки может измениться на 955М, где «М» — модернизация. Понятно, что шахты комплекса «Булава» менять не будут, но системы обеспечения пуска ракет за прошедшие 20 лет стали несколько меньше, а значит, высвободится пространство, которое может быть использовано для других целей.

По итогам такого первого ремонта подводной лодки проекта 955 будет решено, как в дальнейшем будет осуществляться обслуживание и ее младших братьев — «Александра Невского» и «Владимира Мономаха». При этом будет откорректирована технологическая документация и будут определены «узкие» места. Будет более точное понимание того, что и как делать с механизмами серийных лодок, да и по ремонту/замене оборудования и техники определится круг подрядчиков. Это ускорит будущие ремонты серийных кораблей.

Крышки шахт ракетного отсека атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий». 2019 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

Так что постановка атомной ракетной подводной лодки 4-го поколения «Юрий Долгорукий» в первый средний ремонт является знаковым событием, вполне соизмеримым по важности с закладкой новой атомной лодки. И это открывает новые перспективы развития отечественного подводного атомного флота.

Дмитрий Болтенков