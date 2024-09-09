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ТАСС

The Economist сообщил о больших потерях ВСУ в Донбассе

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© Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

Журнал отметил, что для группировки в Украинске сохраняется риск попадания в окружение российских войск

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Украинские войска, дислоцированные в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения ВС РФ. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

Так, солдат Юрий из 59-й бригады, которая ведет бои рядом с Украинском в ДНР, рассказал изданию о "значительных потерях" со стороны ВСУ. Как отметил военнослужащий, украинское командование перебросило подкрепление на помощь к его соединению, однако оно состояло из неопытных пехотинцев из 71-й бригады, которые быстро были разгромлены. "За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали", - сказал он.

Согласно журналу, сейчас для группировки ВСУ в Украинске сохраняется риск попадания в окружение российских войск. Кроме того, The Economist обратил внимание на то, что в соседнем Курахово снабжение ВСУ также оказалось ограничено. Издание добавило, что ВС РФ сохраняет артиллерийское преимущество над украинскими войсками на этом направлении в пропорции от 3:1 до 10:1.

"Они знают, что мы не будем контратаковать, поскольку у нас нет на это людей. Поэтому они медленно идут вперед там, где могут", - сказал офицер Андрей из 79-й бригады ВСУ. Его сослуживец Александр заявил, что 79-я бригада в 2024 году потеряла больше военнослужащих, чем за предыдущие 18 месяцев. Командир минометной батареи 21-го батальона отдельной президентской бригады с позывным Майк Темпер также указал на использование ВС РФ "численного преимущества для выявления пробелов" в украинской обороне. 

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