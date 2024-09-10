«У нас нет мощностей для строительства кораблей»: Нидерланды вынуждены возводить фрегаты в Румынии

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Принятая на днях новая военная доктрина Нидерландов предусматривает подготовку страны к вооруженному конфликту.
- заявил министр обороны Рубен Брекельманс, называя в качестве угрозы в первую очередь Россию, но и не забыв при этом упомянуть Китай, Иран и террористов.
Ввиду изменения доктрины вооруженные силы получат сверхнормативное финансирование, часть из которого пойдет на закупку двух противолодочных фрегатов проекта ASWF в дополнение к двум уже строящимся аналогичного типа. Причем вся эта линейка будет строиться за рубежом.
- говорится в местном издании Marineschepen.
В настоящее время в Галаце завершается строительство корабля снабжения Den Helder для ВМС Нидерландов. Здесь же будут построены 6 фрегатов ASWF (два из них для Бельгии). Французская Naval Group также возводит корпуса будущих кораблей противоминной обороны в Румынии, хотя и южнее.
Как отмечается в издании, в 2020 году велись разговоры о возвращении строительства боевых кораблей в Нидерланды. Но Минобороны не в состоянии изменить ранее сделанный выбор.
- заявил изданию госсекретарь по вопросам обороны Гийс Туинман.
Как он пояснил, имеется проект создания «верфи будущего» в Нидерландах, но он никак не отражен в оборонной стратегии страны. Тем более, перенос производства отразится на сроках постройки кораблей. Поэтому военные вынуждены довольствоваться имеющейся в Румынии площадкой.