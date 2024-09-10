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Военное обозрение

«У нас нет мощностей для строительства кораблей»: Нидерланды вынуждены возводить фрегаты в Румынии

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Источник изображения: topwar.ru

Принятая на днях новая военная доктрина Нидерландов предусматривает подготовку страны к вооруженному конфликту.

Войны нет, но и мира тоже. Насилие становится всё ближе

- заявил министр обороны Рубен Брекельманс, называя в качестве угрозы в первую очередь Россию, но и не забыв при этом упомянуть Китай, Иран и террористов.

Ввиду изменения доктрины вооруженные силы получат сверхнормативное финансирование, часть из которого пойдет на закупку двух противолодочных фрегатов проекта ASWF в дополнение к двум уже строящимся аналогичного типа. Причем вся эта линейка будет строиться за рубежом.

20 лет назад из-за финансовой необходимости компания Damen [ведущий голландский судостроитель] начала строить корабли для ВМС Нидерландов в Румынии. На верфи, расположенной в 9 км от границы с Украиной [в Галаце]

- говорится в местном издании Marineschepen.

В настоящее время в Галаце завершается строительство корабля снабжения Den Helder для ВМС Нидерландов. Здесь же будут построены 6 фрегатов ASWF (два из них для Бельгии). Французская Naval Group также возводит корпуса будущих кораблей противоминной обороны в Румынии, хотя и южнее.

Как отмечается в издании, в 2020 году велись разговоры о возвращении строительства боевых кораблей в Нидерланды. Но Минобороны не в состоянии изменить ранее сделанный выбор.

Я говорил об этом с [руководством компании] Damen. На данный момент у нас нет мощностей для строительства кораблей в Нидерландах

- заявил изданию госсекретарь по вопросам обороны Гийс Туинман.

Как он пояснил, имеется проект создания «верфи будущего» в Нидерландах, но он никак не отражен в оборонной стратегии страны. Тем более, перенос производства отразится на сроках постройки кораблей. Поэтому военные вынуждены довольствоваться имеющейся в Румынии площадкой.

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Страны
Бельгия
Иран
Китай
Нидерланды
Россия
Румыния
Украина
Франция
Компании
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
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