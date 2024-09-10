«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4

Источник изображения: topwar.ru

Словакия рассматривает возможность приобретения новых танков. Однако по крайней мере до 2030 года её армии придется довольствоваться 30 экземплярами Т-72 и 15 единицами Leopard 2A4.

Мы сравнили их характеристики и посмотрели, как они соотносятся друг с другом

- говорится в словацком издании Future Army.

Как указывается, с точки зрения технических параметров существенных различий между ними нет. Хотя Leopard 2A4 тяжелее, у него значительно более мощный двигатель и, следовательно, более высокая скорость. Т-72 имеет 125-мм пушку, а Leopard – кал. 120 мм. Здесь разница также минимальна, и Leopard 2A4 компенсирует ее лучшей системой управления огнем.

Принципиальное различие между этими двумя машинами заключается в способе заряжания пушки, который также определяет расположение боекомплекта

- отмечает автор.

По его словам, поскольку Т-72 не нуждается в заряжающем, он может иметь меньшие внутренние помещения для экипажа. Благодаря этому его корпус на 70 см короче, чем у Leopard 2A4. Вес на 8 тонн меньше, поэтому он может обойтись существенно более слабым двигателем, при этом его скорость лишь немного ниже по сравнению с немецким танком.

Но на этом преимущества заканчиваются. Советская танковая школа думала в основном о массовом производстве, а комфорт экипажа был где-то в самом конце списка. А потому в замкнутых пространствах Т-72 невыносимо жарко, особенно в летние месяцы

- пишет автор.

Источник изображения: topwar.ru

По его мнению, размещение боекомплекта в магазине непосредственно под башней – один из самых больших недостатков Т-72:

Эти танки крайне склонны к взрыву БК, после которого отлетает вся башня. Шансов выжить при таком катастрофическом сценарии у экипажа нет.

Как указывается, немецкие конструкторы пошли по другому пути. Запас боеприпасов находится в корзине в кормовой части башни. От боевого отделения оно отделено бронепанелью, которая открывается во время перезарядки. Пластины на потолке башни над этой корзиной заранее подготовлены так, что при взрыве боеприпаса они разлетятся. Таким образом, разрушительная энергия высвобождается вверх, а не в боевое отделение.

По словам автора, 4-й член экипажа в Leopard 2A4 дает ряд преимуществ. Например, танкисты отвечают за базовое техническое обслуживание и простой ремонт вверенной им машины:

Работа это непростая, и в случае с Т-72 заметно не хватает одной пары рук.

Как правило, заряжающий в Leopard 2 имеет повышенную подготовку и при необходимости может заменить любого члена экипажа. Он облегчает работу командира танка, взяв на себя часть его задач, например, обеспечение связи. Он же управляет дополнительным пулеметом на потолке башни.

Танковые бои на Украине происходят лишь в исключительных случаях, и неизвестны факты, чтобы Leopard 2А4 встречался с Т-72. Однако автомат заряжания даже в этом сценарии не дает принципиального преимущества

- полагает автор.

По его мнению, хорошо обученный заряжающий в Leopard 2 может разместить снаряд менее чем за 4 секунды, что полностью лишает автоматику преимущества.