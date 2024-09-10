«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4

Источник изображения: topwar.ru
Словакия рассматривает возможность приобретения новых танков. Однако по крайней мере до 2030 года её армии придется довольствоваться 30 экземплярами Т-72 и 15 единицами Leopard 2A4.
- говорится в словацком издании Future Army.
Как указывается, с точки зрения технических параметров существенных различий между ними нет. Хотя Leopard 2A4 тяжелее, у него значительно более мощный двигатель и, следовательно, более высокая скорость. Т-72 имеет 125-мм пушку, а Leopard – кал. 120 мм. Здесь разница также минимальна, и Leopard 2A4 компенсирует ее лучшей системой управления огнем.
- отмечает автор.
По его словам, поскольку Т-72 не нуждается в заряжающем, он может иметь меньшие внутренние помещения для экипажа. Благодаря этому его корпус на 70 см короче, чем у Leopard 2A4. Вес на 8 тонн меньше, поэтому он может обойтись существенно более слабым двигателем, при этом его скорость лишь немного ниже по сравнению с немецким танком.
- пишет автор.
Источник изображения: topwar.ru
По его мнению, размещение боекомплекта в магазине непосредственно под башней – один из самых больших недостатков Т-72:
Как указывается, немецкие конструкторы пошли по другому пути. Запас боеприпасов находится в корзине в кормовой части башни. От боевого отделения оно отделено бронепанелью, которая открывается во время перезарядки. Пластины на потолке башни над этой корзиной заранее подготовлены так, что при взрыве боеприпаса они разлетятся. Таким образом, разрушительная энергия высвобождается вверх, а не в боевое отделение.
По словам автора, 4-й член экипажа в Leopard 2A4 дает ряд преимуществ. Например, танкисты отвечают за базовое техническое обслуживание и простой ремонт вверенной им машины:
Как правило, заряжающий в Leopard 2 имеет повышенную подготовку и при необходимости может заменить любого члена экипажа. Он облегчает работу командира танка, взяв на себя часть его задач, например, обеспечение связи. Он же управляет дополнительным пулеметом на потолке башни.
- полагает автор.
По его мнению, хорошо обученный заряжающий в Leopard 2 может разместить снаряд менее чем за 4 секунды, что полностью лишает автоматику преимущества.