Войти
Военное обозрение

«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4

159
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Словакия рассматривает возможность приобретения новых танков. Однако по крайней мере до 2030 года её армии придется довольствоваться 30 экземплярами Т-72 и 15 единицами Leopard 2A4.

Мы сравнили их характеристики и посмотрели, как они соотносятся друг с другом

- говорится в словацком издании Future Army.

Как указывается, с точки зрения технических параметров существенных различий между ними нет. Хотя Leopard 2A4 тяжелее, у него значительно более мощный двигатель и, следовательно, более высокая скорость. Т-72 имеет 125-мм пушку, а Leopard – кал. 120 мм. Здесь разница также минимальна, и Leopard 2A4 компенсирует ее лучшей системой управления огнем.

Принципиальное различие между этими двумя машинами заключается в способе заряжания пушки, который также определяет расположение боекомплекта

- отмечает автор.

По его словам, поскольку Т-72 не нуждается в заряжающем, он может иметь меньшие внутренние помещения для экипажа. Благодаря этому его корпус на 70 см короче, чем у Leopard 2A4. Вес на 8 тонн меньше, поэтому он может обойтись существенно более слабым двигателем, при этом его скорость лишь немного ниже по сравнению с немецким танком.

Но на этом преимущества заканчиваются. Советская танковая школа думала в основном о массовом производстве, а комфорт экипажа был где-то в самом конце списка. А потому в замкнутых пространствах Т-72 невыносимо жарко, особенно в летние месяцы

- пишет автор.

Источник изображения: topwar.ru

По его мнению, размещение боекомплекта в магазине непосредственно под башней – один из самых больших недостатков Т-72:

Эти танки крайне склонны к взрыву БК, после которого отлетает вся башня. Шансов выжить при таком катастрофическом сценарии у экипажа нет.

Как указывается, немецкие конструкторы пошли по другому пути. Запас боеприпасов находится в корзине в кормовой части башни. От боевого отделения оно отделено бронепанелью, которая открывается во время перезарядки. Пластины на потолке башни над этой корзиной заранее подготовлены так, что при взрыве боеприпаса они разлетятся. Таким образом, разрушительная энергия высвобождается вверх, а не в боевое отделение.

По словам автора, 4-й член экипажа в Leopard 2A4 дает ряд преимуществ. Например, танкисты отвечают за базовое техническое обслуживание и простой ремонт вверенной им машины:

Работа это непростая, и в случае с Т-72 заметно не хватает одной пары рук.

Как правило, заряжающий в Leopard 2 имеет повышенную подготовку и при необходимости может заменить любого члена экипажа. Он облегчает работу командира танка, взяв на себя часть его задач, например, обеспечение связи. Он же управляет дополнительным пулеметом на потолке башни.

Танковые бои на Украине происходят лишь в исключительных случаях, и неизвестны факты, чтобы Leopard 2А4 встречался с Т-72. Однако автомат заряжания даже в этом сценарии не дает принципиального преимущества

- полагает автор.

По его мнению, хорошо обученный заряжающий в Leopard 2 может разместить снаряд менее чем за 4 секунды, что полностью лишает автоматику преимущества.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 02:59
  • 4458
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.09 00:10
  • 2
Беспилотник «Орион» ВС России уничтожил украинский танк в Курской области с помощью ракеты Х-БПЛА
  • 09.09 20:46
  • 1
Британия намерена продолжить подготовку украинских военных в 2025 году
  • 09.09 20:43
  • 1
Forbes: на Украине разработали собственную высокоточную планирующую авиабомбу
  • 09.09 20:38
  • 1
Европа готовит Украину к следующей войне
  • 09.09 20:01
  • 1
На ВЭФ прозвучало заявление о смене подрядчика по созданию самолета «Байкал»
  • 09.09 18:30
  • 2
ОСК нужны два триллиона рублей
  • 09.09 18:25
  • 3
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 09.09 17:59
  • 1
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 12:37
  • 18
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам