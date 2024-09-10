Ким Чен Ын: «У нас будут большие боевые корабли»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об активизации усилий по развитию военно-морского потенциала страны. Во время инспекции строительства новой ВМБ он заявил, что она станет пристанищем для нового типа вымпелов.

Поскольку вскоре у нас будут большие надводные боевые корабли и подводные лодки, которые не смогут швартоваться на существующих причальных объектах, строительство военно-морской базы для их обслуживания стало неотложной задачей

- приводит слова главы КНДР государственное агентство KCNA.

Согласно данным западных аналитиков, в настоящее время надводный флот КНДР представлен двумя легкими фрегатами класса Najin (водоизмещением 1600 тонн) и 8 корветами различных проектов (от 450 до 2000 т), не считая катеров различных типов. Субмарины также не обладают крупными размерами, ограничиваясь 2 тыс. т.

На этом фоне, судя по заявлению Ким Чен Ына, принято стратегическое решение о переходе на совершенно новый уровень. Как можно предположить, необходимость возведения новой инфраструктуры главным образом связана с планами строительства крупных подлодок, способных нести дальнобойное ядерное оружие: Пхеньян, расставляя акценты в военном деле, первое место отводит созданию ЯО и носителей для него.