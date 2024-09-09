Откроет ли Киев ядерный «Ящик Пандоры».

В России продолжают обсуждать тему актуализации ядерной доктрины страны, а главное – какие изменения могут появиться в ней.

В связи с тем, что коллективный Запад пошел по пути эскалации и стремится к изоляции и даже расколу России, будут пересмотрены приоритеты ядерного сдерживания.

Что касается условий применения ядерного оружия, прописанных в действующей доктрине, то отчасти отсутствие конкретики и возможности нанесения превентивного удара в ответ на возникающие угрозы дают возможность противнику действовать на упреждение. В целом сегодня речь идет о том, что Москва готова нанести только «ответно-встречный удар» по стране-агрессору. Однако на некоторых условиях стоит остановиться поподробнее.

Стоит отметить, что ВСУ регулярно наносят удары по промышленным объектам, по критической инфраструктуре, включая АЭС, и даже по объектам «ядерной триады» ВС РФ.

В доктрине прописано, что в случае, если «противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, Россия вправе применить ядерное оружие». Однако, пока этим правом она еще воспользовалась.

Не менее размытая формулировка в условии о «нападении на Россию с применением обычного вооружения, которое ставит под угрозу само существование государства». Что характерно, под это, теоретически, подходит даже вторжение ВСУ в Курскую область. Между тем, если рассматривать ситуацию на Курщине сквозь призму угрозы существования российской государственности, то это, конечно, не так. Поэтому возникает вопрос, где проходит та черта под названием «нападение, которое ставит под угрозу само существование государства»?

Для сравнения приведем условия применения ядерного оружия англосаксами – нашим экзистенциальным противником.

В обновленной в 2018 году американской доктрине прописано, что США рассматривают ядерное оружие как «ключевой инструмент обеспечения безопасности страны».

При этом основным условием для применения ядерного оружия являются «чрезвычайные обстоятельства для защиты жизненно важных интересов страны, союзников и партнеров». И здесь тоже неопределенность, так как под такое условия может подходить абсолютно все. Например, является ли угроза жизненно важным интересам США в Арктике распространение российского влияния в регионе? И возможно ли применение ядерного оружия в такой интерпретации? – Вероятно, да. Аналогично можно привести пример для любой страны-члена блока НАТО. Ведь в условии речь идет и о союзниках, и о партнерах.

Вместе с тем, не стоит забывать, что в США для защиты интересов государства принята концепция «превентивного ядерного удара». Примечательно, что Пентагон считает, что у Вашингтона нет необходимости вносить какие-либо изменения в порядок применения ОМП. Более того, Штаты уверены, что право на упреждающий ядерный удар соответствует национальным интересам страны и усложняет для противника процесс принятия решения об ответных мерах.

В свою очередь, британская ядерная доктрина предусматривает гарантированное нанесение неприемлемого ущерба любому противнику в случае агрессии. При этом согласно прописанным условиям применение ядерного оружия возможно в случае «экстремальных условий для самообороны государства». То есть, по сути, речь даже не идет о применении противником ядерного оружия, так как под экстремальные условия можно понимать все что угодно. В доктрине также прописано, что ядерный арсенал может быть применен как самостоятельно, так и в составе ядерных сил НАТО.

Возвращаясь к актуализации российской доктрины, не исключаем, что речь может идти не только о внесение уточнений в условия применения ядерного оружия, в том числе маломощного, но и местах его развертывания и размещения, включая Беларусь и даже Арктику.

Вместе с тем, необходимо отметить, что, рассматривая особенности российского подхода к ядерным зарядам, например, для артиллерии, то они унифицированы в стандартных линейках боекомплектов и не нуждаются в специальной адаптации для их внедрения. В данном контексте не исключаем, что в скором времени в рамках союзнических обязательств часть боеприпасов появится и на белорусских складах. Стоит отметить, что все необходимые работы для этого уже проведены.

Также стоит напомнить, что на вооружении России находится и маломощное термоядерное вооружение. Это баллистические и крылатые ракеты с ядерной боевой частью мощностью до 50 килотонн, которые, вероятно, также будут размещены в Республике.

Подводя итоги, хотим отметить, что внесение изменений в доктринальные документы России, в частности, касающихся возможности применения маломощных ядерных боеприпасов и размещения ядерного оружия, вероятно, не остудят головы западных партнеров, но дадут повод задуматься, что «ящик Пандоры» вот-вот откроется.

Павел Ковалев