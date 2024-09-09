Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить».

Географическое положение Беларуси, являющейся единственным союзником России на западном направлении, давно нервирует коллективный Запад. «Белорусский балкон», глубоко вклинившийся в «восточный фланг» НАТО, не даёт альянсу придвинуться вплотную к российским границам и осуществить давнюю мечту вчерашнего планетарного гегемона. Кроме того, память о позорном провале попытки государственного переворота в Беларуси в августе 2020 года не добавляет спокойствия в политических кругах Европы и США. Именно вследствие этих причин давление по периметру белорусских границ не только не ослабевает, но и постепенно нарастает.

В течение предыдущих двух-трёх месяцев «ближайшие» соседи целенаправленно нагнетали напряженность на границе с Беларусью, выстраивая проволочные заграждения и вводя дополнительные ограничительные меры. Организационно-практические мероприятия сопровождались активными действиями в информационной сфере. Впечатляет синхронность, с которой западные СМИ подняли шум относительно мер по усилению охраны госграницы, предпринятых белорусской стороной в ответ на угрожающие действия южных соседей. Беларусь обвинили в «наращивании группировки войск в приграничных районах» и желании напасть на Украину.

Замысел заклятых «непартнёров» виден невооружённым глазом – обвинив Минск в агрессивности намерений, они хотят оправдать собственные шаги, направленные на эскалацию напряжённости в регионе. В этой связи в среде политологов началось активное обсуждение возможности реализации «курского сценария» в Беларуси. На фоне череды неудач ВСУ в ЛДНР и провала «блицкрига» на территории России, такой вариант действий киевского режима, вернее его кураторов, вполне реален. Эксперты полагают, что Запад продолжает поиск возможностей для переключения внимания России на другие направления и стремится вынудить её распылить войска и ресурсы, тем самым ослабить давление на Украину. В то же время, по мнению экспертов, ни Польша, ни Литва, ни Украина не готовы к непосредственному вооружённому конфликту с Беларусью. Во-первых, это автоматически будет рассматриваться как нападение на Россию, а во-вторых, в Беларуси, в отличие от них, наоборот – готовы к такому развитию событий. Поэтому белорусское направление можно считать потенциально угрожаемым, но пока не более чем напряженным. Таково мнение экспертов.

Тем временем Польша, Литва и Латвия озаботились повышением своей «обороноспособности» (разумеется, теперь уже для «сдерживания Беларуси»). В этих целях Польша наращивает численность национальных вооружённых сил. Уже сегодня она имеет самую многочисленную армию в восточной части Евросоюза – порядка 180 тыс., и обещает увеличить их до 300 тысяч. Власти Латвии рассматривают вопрос о введении воинской повинности для женщин. В латвийском МИДе полагают, что эта мера весьма полезна, а в минобороны уже назвали «оптимальный срок» – 2028 год.

В свою очередь, в Литве приступили к строительству военной базы, на которой разместится бригада бундесвера. Западные СМИ отмечают, что это будет первая постоянная зарубежная база Германии со времен Второй мировой войны. Для размещения немецкой бригады в Руднинкае (12 км от границы с Беларусью) строятся военный городок и полигон. Отмечается, что ядро бригады должно будет состоять из пяти батальонов, включая танковый и артиллерийский, и в целом планируется дислоцировать 5 тысяч военных и гражданских лиц. Также в 2026 году в состав бригады будет интегрирована многонациональная БТГр НАТО под руководством Германии, дислоцирующаяся в Литве с 2017 года. Согласно плану действий по развертыванию немецкой бригады в прибалтийской республике, все предусмотренные мероприятия должны завершиться к 2027 году. Переброска основных частей ожидается в 2025–2026 году, а первые немецкие военные прибыли в Литву уже в апреле этого года

Естественно, что милитаризация Польши и стран Балтии не может не беспокоить российское и белорусское руководство. Внешнеполитические ведомства обеих стран неоднократно предупреждали о том, что усиление военного потенциала НАТО в Польше, Латвии, Литве и Эстонии обостряет напряженность по периметру российских и белорусских границ. Агрессивная милитаризация региона вынуждает Москву и Минск принимать ответные меры для собственной защиты.

Следует отметить, что предупреждение в адрес руководства прибалтийских республик более чем обосновано. Как утверждает известный военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков, в некоторых руководящих кругах ЕС с участием блока НАТО уже давно обсуждается вопрос о том, что делать, если Украина падет, и кого назначить очередным поставщиком «пушечного мяса». «В качестве следующей жертвы рассматривалась именно Прибалтика. Некоторые военные эксперты на Западе писали, что это будет небольшая потеря для ЕС, но серьезная», – указал эксперт. «Прибалтика – серьезный аргумент, чтобы задержать развитие России. Поэтому и страны Балтии стали готовить к возможному вероятному конфликту с Россией. Если ружье висит на стене, оно может выстрелить», – подчеркнул Леонков.

Остаётся только согласиться со знаменитым аналитиком – фраза Антона Павловича Чехова самым лучшим образом характеризует действия блока НАТО по отношению к своим восточным членам.

Владимир Вуячич