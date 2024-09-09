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На ВЭФ прозвучало заявление о смене подрядчика по созданию самолета «Байкал»

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ЛМС-901 «Байкал»
ЛМС-901 «Байкал».
Источник изображения: wikipedia.org/Kirill Borisenko

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Дмитрий Трутнев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего в настоящее время во Владивостоке, заявил, что, по его мнению, подрядчика, который занимается созданием нового отечественного самолета «Байкал», необходимо заменить.

Юрий Трутнев подчеркнул, что на данный момент возникает множество вопросов к стоимости будущего летательного аппарата. Кроме того, неприятная ситуация складывается и с растянувшимися сроками начала серийного производства нового самолета. Есть вопросы и к техническим параметрам «Байкала», так, на Дальнем Востоке на сегодняшний день нет необходимого количества взлетно-посадочных полот, которые смогут принимать такой лайнер, ведь их длина должна превышать один километр.

Необходимо также обратить внимание и на стоимость самолета. Если в 2022 году она составляла порядка 200 миллионов рублей, то к текущему календарному года цена производства одного лайнера выросла до 455 миллионов рублей. С учетом того, что «Байкал» планируется использовать для региональных перевозок внутри крупных субъектов Российской Федерации, то стоимость перелета на нем может оказаться неоправданно высокой.

ЛМС-901 «Байкал» представляет собой отечественный легкий многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, который в перспективе сможет полностью заменить устаревший Ан-2. В 2023 году стало известно, что первые экземпляры нового лайнера будут использоваться для лесоохраны или полетов санитарной авиации, а не для перевозки пассажиров, как планировалось ранее. Кроме того, уточнялось, что первые «Байкалы» дальневосточная авиакомпания «Аврора» должна получить уже в 2025 году.

Ранее мы уже рассказывали, что на «Раменском приборостроительном заводе» запустили новую производственную линию.

Виктор Ануфриев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
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