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Газета.ru

На военкора Сладкова заводили дело о дискредитации ВС РФ. Ему помогли ВГТРК и АП

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Источник изображения: gazeta.ru

Военкор Сладков сообщил об уголовном деле о дискредитации армии в отношении него

Против военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова заводили уголовное дело о дискредитации ВС РФ, сообщил сам репортер. По его словам, без помощи гендиректора ВГТРК и администрации президента ему «было бы тяжело».

Главная военная прокуратура возбуждала уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, сообщил сам репортер.

«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», - написал Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, ему помогли генеральный директор Олег Добродеев и команда ВГТРК, а также администрация президента. Сладков не уточнил, как именно ему помогли, но без них ему «было бы тяжело».

Сладков рассказал, что при старом министре обороны Сергее Шойгу военкоры должны были «оставить в покое тему провала в обеспечении армии». «А вдруг сегодня для остального общества выясняется: именно те люди в погонах, которые были очень недовольны блогерами, сами-то оказались далеко не ангелами», - написал журналист, отметив, что «полкоманды старого министра под следствием за воровство».

Блогерам, критиковавшим команду Шойгу, «частенько давали леща за то, что в сети писали: тут провал, тут беда, тут надо исправлять». При новом министре обороны Андрее Белоусове военкоры и блогеры «вздохнули свободно», «наши возможности серьезно возросли», добавил Сладков.

Статья о дискредитации армии (280.3 УК РФ) предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. К началу 2024 года в России завели более 80 дел по этой статье.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял о необходимости цензуры в военное время. «В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданны, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», - сказал Песков в сентябре.

Чистки в Минобороны

С апреля в Минобороны проходят чистки высшего состава. Замглавы Ленинградского военного округа Валерий Мумиджанов, которого арестовали 2 сентября по обвинению в получении взятки, стал шестым российским генералом, оказавшимся на скамье подсудимых в рамках текущей масштабной борьбы с коррупцией в военном ведомстве.

До Мумиджанова дела были возбуждены против генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова (главный «кадровик» Минобороны), генерал-майора Ивана Попова (во время украинского конфликта отвечал за российские силы в Запорожье), генерал-лейтенанта Вадима Шамарина (начальник главного управления связи российской армии), генерала армии запаса Дмитрия Булгакова (бывший замминистра обороны по тыловому обеспечению) и генерала армии Павла Попова (бывший замминистра обороны, в частности отвечал за парк «Патриот»).

Кроме того, фигурантами уголовных дел стали экс-замминистра обороны Тимур Иванов, глава управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, руководитель «Военторга» Владимир Павлов, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и бывший глава вещевого управления Минобороны Владимир Демчик. Все они подозреваются либо в получении взяток, либо в мошенничестве.

Дмитрий Шумов

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