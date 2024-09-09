Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300.

Эксперты: Западная замена С-300 для Киева – это сборная солянка из различных ЗРК

Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена?

США вместе с партнерами из ЕС и Украиной разрабатывают замену для зенитно-ракетного комплекса С-300 и управляемых ракет класса "воздух – воздух" средней дальности Р-27, которые стоят на вооружении ВСУ. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ, передает ТАСС.

При этом ранее западные СМИ неоднократно сообщали о том, что ВСУ так и не удалось заменить ЗРК советского производства западными комплексами ввиду их дороговизны и особенностей эксплуатации. Параллельно с этим страны Запада практически исчерпали запасы советских комплексов и ракет к ним, что ставит ВСУ в затруднительное положение.

Что же касается ракет Р-27, которыми по-прежнему пользуются ВСУ, то и они являются советским наследием. На Украине их производством занимается компания "Артем", чьи заводские мощности размещены прежде всего в Киеве на Лукьяновке. Время от времени эти объекты становятся целью для ВС России.

Напомним, зенитно-ракетная система С-300 носит название "Фаворит", а в классификации Североатлантического альянса она представлена как Grumble – "Ворчун". Как писала газета ВЗГЛЯД, первые установки появились в советских войсках в 1978 году и с тех пор выросло широкое семейство их модификаций, которые несут службу в составе войск ПВО, ВМФ и Сухопутных войск.

И хотя в наше время уже существуют средства ПВО нового поколения, С-300 остается одной из наиболее мощных систем в мире. Комплектация обычно включает: командный пункт; радиолокатор подсвета и наведения; пусковые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), имеющие в боекомплекте управляемые ракеты класса "земля – воздух". КП автоматически распределяет цели между боевыми машинами, а один дивизион содержит 6–12 пусковых установок.

"Какую можно придумать замену украинским С-300? Только другой зенитно-ракетный комплекс, – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Гарнов. – Его нужно где-то взять или произвести. Но слова Ллойда Остина можно понять таким образом, что Запад и Украина намерены совместно разработать некие новые ЗРК. Это тоже возможно, но это дело долгое".

"Либо это будет эрзац-ЗРК: сборная солянка из разных радиолокационных станций (РЛС), ракет, транспортных средств", – добавил собеседник. Однако для этого также необходимо длительное проектирование и испытание систем, в том числе РЛС, зенитных управляемых ракет, командного пункта, а также цифрового сопряжения с вышестоящим командным пунктом и средствами обнаружения.

"А на Украине сейчас мешанина из бывших советских и относительно новых западных РЛС и средств автоматизации управления. Комплекс нужно испытать и произвести – это тоже годы. Например, ЗРК MIM-104 Patriot разрабатывался 13 лет, IRIS-T – 10 лет, да и сам С-300 начали разрабатывать в 1969 году, а первый полк заступил на боевое дежурство только в 1979 году. К ракете Р-27 это относится в той же мере", – пояснил эксперт.

"Конечно, по нынешним временам есть хорошо развитые системы CAD – автоматизированного проектирования, программное обеспечение для математического моделирования, виртуальных аэродинамических продувок и испытаний еще не родившегося "в железе" оборудования, – добавил он. – В наличии любые электронные компоненты и высокоавтоматизированные механические, электронные производства".

"Однако все это вряд ли позволит ударным капиталистическим трудом создать новый ЗРК или ракету класса "воздух – воздух" за пару лет, не говоря уже о поставках "до осени", как просил Зеленский на последней встрече в Рамштайне. Судя по всему, Ллойд Остин говорил о перспективе. Они же намерены воевать с нами долго. До последнего украинца", – предположил эксперт.

Генерал авиации Владимир Попов также допускает, что "заменой" комплексов С-300 станет "сборная солянка" из советских и западных ЗРК. "Например, в Patriot они могут добавить простенький разгонный блок, чтобы тем самым удешевить производство комплекса", – указал собеседник.

"Возможно, они решает использовать какие-то разработки харьковских научно-технических институтов, которые по тем или иным причинам не пошли в серию. Причем внешне аналог С-300 останется похожим на искомый комплекс с его пусковыми установками. Также может быть перенята система наведения и командный пункт", – отметил он.

"Но в любом случае комплекс появится не завтра. Оценочно, это займет 5-10 лет – от идеи до постановки на вооружение.

Запад работает на перспективу. Не исключено, что таким образом они захотят "бортануть" Россию на рынке вооружений. Они удешевят производство и будут демпинговать цены, предлагая аналоги С-300 как альтернативу оригинальным комплексам", – допустил спикер.

"Что касается авиационных ракет Р-27, то для их замены западные специалисты могут взять управляемую ракету "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder для использования в самолетах советского производства – Су-25, Су-27, МиГ-29, которых на Украине еще достаточно много", – напомнил аналитик.

"У Sidewinder есть варианты ракет с тепловыми и радиолокационными головками самонаведения. Американцы адаптируют ракету к узлам подвески самолетов, приспособят штекера для подсоединения электропитания, модернизируют комплекс навигации. И таких ракет у них тоже хватает", – пояснил Попов.

Олег Исайченко