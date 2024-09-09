Войти
Военное обозрение

Forbes: на Украине разработали собственную высокоточную планирующую авиабомбу

239
0
0

Французские авиационные боеприпасы

Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса пишет о том, что на Украине якобы разработали собственную планирующую авиабомбу. Материал об этом публикует, в частности, издание Forbes.

В статье говорится, будто бы «разработанная на Украине» авиабомба с модулем планирования имеет выдвижное оперение и ракетный ускоритель. Она способна поражать цели на дистнации до 65 км.

Из материала:

Это открывает новые перспективы для украинской боевой авиации. Ранее на Украине был запечатлён бомбардировщик Су-24 с прототипом новой авиационной бомбы.

При этом эксперты говорят о том, что новая «украинская» высокоточная авиабомба подозрительно напоминает французскую Hammer. Причём и характеристики у них одни и те же – система наведения по GPS и дальность поражения целей – до 65 км. Ранее Франция поставила Украине несколько сотен таких авиабомб. Однако существовал негласный запрет на их применение по международно признанной территории России.

Теперь же Украина могла банально назвать «собственной разработкой» то, что производят во Франции, чтобы получить возможность бомбить, например, территории Курской и Белгородской областей. Французы при этом, что называются, умоют руки.

Пока, как пишет «Форбс», крупного серийного производства «украинской» высокоточной планирующей авиабомбы не налажено.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Су-24
Проекты
GPS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 09:42
  • 4436
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 05:53
  • 0
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 08.09 11:37
  • 2
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 08.09 04:34
  • 584
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.09 03:14
  • 2
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 08.09 03:02
  • 1
Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного
  • 07.09 19:17
  • 123
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.09 11:05
  • 17
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 07.09 04:04
  • 1
Названы сроки получения разработанным для замены Ан-2 самолётом ЛМС-901 «Байкал» сертификата типа
  • 07.09 01:30
  • 2
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"