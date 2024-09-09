Forbes: на Украине разработали собственную высокоточную планирующую авиабомбу

Французские авиационные боеприпасы Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса пишет о том, что на Украине якобы разработали собственную планирующую авиабомбу. Материал об этом публикует, в частности, издание Forbes.

В статье говорится, будто бы «разработанная на Украине» авиабомба с модулем планирования имеет выдвижное оперение и ракетный ускоритель. Она способна поражать цели на дистнации до 65 км.

Из материала:

Это открывает новые перспективы для украинской боевой авиации. Ранее на Украине был запечатлён бомбардировщик Су-24 с прототипом новой авиационной бомбы.

При этом эксперты говорят о том, что новая «украинская» высокоточная авиабомба подозрительно напоминает французскую Hammer. Причём и характеристики у них одни и те же – система наведения по GPS и дальность поражения целей – до 65 км. Ранее Франция поставила Украине несколько сотен таких авиабомб. Однако существовал негласный запрет на их применение по международно признанной территории России.

Теперь же Украина могла банально назвать «собственной разработкой» то, что производят во Франции, чтобы получить возможность бомбить, например, территории Курской и Белгородской областей. Французы при этом, что называются, умоют руки.

Пока, как пишет «Форбс», крупного серийного производства «украинской» высокоточной планирующей авиабомбы не налажено.