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bmpd.livejournal.com

Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов

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Министерство обороны США объявило о выделении 6 сентября 2024 года нового пакета военной помощи Украине. Этот пакет в объеме 250 млн долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 65-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и 11-й пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

Уничтоженная в районе селения Первая Новосёловка Донецкой Народной Республики переданная Соединенными Штатами боевая машина пехоты М2А2 ODS-SA Bradley вооруженных сил Украины, июль 2024 года (с) социальные сети

В состав нового пакета военной помощи Украине по линии PDA вошли:

- старые корабельные зенитные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow [для использования в сставе "гибридных" зенитных ракетных комплексов программы FrankenSAM] и оборудование для систем ПВО;

- зенитные управляемые ракеты Stinger;

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- боевые машины пехоты M2 Bradley;

- бронетранспортёры М113;

- бронированные машины класса MRAP;

- стрелковое оружие;

- ручные гранаты;

- сторожевые катера;

- учебное морское имущество;

- подрывные заряды и подрывное имущество;

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее, а также услуги по обучению и транспортировке.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Bradley
HIMARS
Javelin ПТРК
M113 БТР
Stinger
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