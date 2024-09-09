Министр промышленности и торговли Российской Федерации посетил Улан-Удэнский авиазавод

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов посетил Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» в рамках рабочей поездки в Бурятию. Он оценил потенциал предприятия и его производственные мощности.

Антон Алиханов ознакомился с возможностями предприятия, посетил основные производственные цеха У-УАЗа — агрегатной и окончательной сборки. Ему показали основные этапы постройки вертолетов семейства Ми-8/171, а также рассказали о техническом перевооружении предприятия и модернизации инфраструктуры.

Министр положительно оценил перспективы загрузки завода на ближайшие годы, а также результаты масштабной модернизации производства. «Если говорить про авиационный завод, то это гордость всей страны. Мы сейчас многое делаем, развивая и другие вертолетные предприятия, но здесь увидели и обсудили в том числе необходимость обновления станочного оборудования. Будем готовить предложения совместно с „Вертолетами России“ и с Ростехом, как обновлять парк технического вооружения. Здесь, на Улан-Удэнском авиационном заводе, производятся новые типы техники, которые в том числе будут обслуживать и Дальний Восток, что обсуждалось несколько дней назад на совещании у президента», — отметил Антон Алиханов.

Отдельное внимание было уделено производству многоцелевого вертолета Ми-171АЗ. В данный момент на заводе идет сборка первых серийных образцов. Кроме того, предприятие уже завершило подготовку летчиков-инструкторов и техников Авиационного учебного центра. В ближайшем будущем они будут обучать представителей эксплуатантов управлению и обслуживанию новых винтокрылых машин.

«В производстве Ми-171А3 участвует широкая кооперация его предприятий. При разработке машины применены передовые авиационные технологии, которые позволили обеспечить высочайший уровень безопасности полетов как над водной поверхностью, так и над сушей. Этот вертолет представляет собой универсальную платформу, которую могут использовать нефтегазовые компании, авиакомпании, специализирующиеся на грузовых, корпоративных и VIP-перевозках, занимающиеся тушением пожаров или выполняющие санитарные полеты. Воздушное судно получило усиленный фюзеляж с широким применением композитов, авариестойкие топливные баки и новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование. Эти качества позволяют говорить о высоком потенциале новой машины на российском и международном рынках», — отметили в Ростехе.

Министр побывал и в авиационно-учебном центре У-УАЗа, где ему представили комплексные тренажеры вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171) и Ми-171А2. Современные учебные комплексы позволяют изучить полный спектр задач пилотирования и навигации на всех режимах полета, а также отработать действия экипажа в различных ситуациях.

«Вертолетная техника, произведенная в Бурятии — на Улан-Удэнском авиационном заводе, используется в более чем 40 странах мира. В этом году У-УАЗ отметил 85-летний юбилей со дня основания — он прошел путь от авиаремонтного завода до одного из лидирующих предприятий по производству вертолетов в России. Сегодня завод активно развивается и продолжает наращивать объемы производства. Спасибо Антону Андреевичу, что приехал, ознакомился с нашими предприятиями, и мы понимаем, куда двигаться дальше. Будем выпускать новые вертолеты, осваивать новые рынки, в том числе при поддержке Министерства промышленности России», — отметил сопровождавший министра глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.