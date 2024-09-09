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Ростех

Минпросвещения России и Ростех подписали совместный план подготовки рабочих кадров

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На Восточном экономическом форуме состоялась церемония подписания дорожной карты совместной работы Минпросвещения России и Ростеха. Взаимодействие сторон будет способствовать развитию системы среднего профессионального образования и обеспечению кадровой потребности предприятий оборонной промышленности.

В подписании приняли участие первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

Совместная дорожная карта предусматривает долгосрочное сотрудничество сторон и должна привести к снижению дефицита квалифицированных рабочих кадров. План мероприятий охватывает все этапы подготовки качественных специалистов для Госкорпорации Ростех — от работы со школьниками до выхода выпускника колледжа на рабочее место.

В рамках сотрудничества планируется создавать инженерные классы в школах и проводить профориентационные мероприятия. В регионах присутствия предприятий Ростеха появятся кластеры, обеспечивающие высокое качество подготовки молодых специалистов в соответствии с требованиями будущих работодателей.

Минпросвещения России и Ростех продолжат совместную работу по развитию инфраструктуры учебных заведений среднего профессионального образования. У большинства предприятий Госкорпорации появятся свои колледжи-партнеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Кроме того, дорожная карта затрагивает вопросы внесения изменений в федеральное законодательство в целях развития инструментов целевого набора в колледжи с последующей гарантией трудоустройства на предприятия машиностроительного комплекса.

Для обучения сотрудников и повышения квалификации кадров среднего профессионального образования организации Ростеха будут взаимодействовать с Федеральными технопарками профессионального образования в Калуге и Нижнем Новгороде — филиалами Института развития профессионального образования.

Соглашение также будет содействовать развитию профессионального чемпионатного движения в России. Документ учитывает возможности Госкорпорации Ростех по методологическому сопровождению и предоставлению своей инфраструктуры для чемпионатов профессионального мастерства.

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