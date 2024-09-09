К созданной Ростехом платформе «Польза» подключились сотни предприятий России

На данный момент в сервисе размещено свыше 98 тысяч позиций общей балансовой стоимостью около 6,2 млрд рублей. Многофункциональная платформа «Польза» (www.rt-polza.ru) помогает промышленным предприятиям реализовать непрофильное движимое имущество и невостребованные материально-технические ресурсы.

С помощью платформы можно продать или приобрести подержанный автотранспорт, невостребованные производственные машины и оборудование, запчасти, компоненты, комплектующие, инструменты, компьютерное оборудование, металлы и металлопрокат и многое другое.

В настоящий момент сервисом пользуются уже 300 предприятий-продавцов, в том числе заводы Ростеха, Роскосмоса и других российских компаний. Сервис удобен и адаптирован для организаций с госучастием с учетом особых требований к осуществлению продаж невостребованных активов. Он позволяет оперативно структурировать информацию о реализуемых активах и унифицировать процесс реализации, делает прозрачной процедуру реализации за счет открытых электронных процедур.

Платформа «Польза» разработана по инициативе Госкорпорации Ростех компанией «РТ-Проектные технологии» совместно с партнерами.

«Реализация невостребованных активов через сервис соответствует всем требованиям законодательства и не нарушает принципов публичности, открытости, прозрачности, конкурентности процедур, а также возмездности. Среднее повышение стоимости продажи имущества через сервис „Польза“ составляет 38%. При этом есть примеры, когда цена сделки в несколько раз превышает начальную стоимость, что доказывает эффективность этого инструмента. Востребованность платформы растет, постоянно расширяется база потенциальных покупателей и регистрируются новые предприятия-продавцы», — отметил генеральный директор АО «РТ-Проектные технологии» Михаил Калужский.