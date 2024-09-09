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Военное обозрение

Беспилотник «Орион» ВС России уничтожил украинский танк в Курской области с помощью ракеты Х-БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в очередной раз применили необычный авиационный боеприпас. Беспилотник «Орион» ВС России уничтожил украинский танк Т-64БВ в Курской области с помощью ракеты Х-БПЛА.

Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Данный боеприпас является управляемой авиационной ракетой, запускаемой с борта беспилотника. Она создана на основе ракеты 9М133 противотанкового комплекса «Корнет-Д». Модернизация боеприпаса осуществлялась примерно с 2021 года. Первоначально предполагалось задействовать такие ракеты в локальных конфликтах наподобие сирийского или карабахского. В таких условиях проще использовать дрон «Орион» в качестве ударной силы. Он способен длительное время барражировать, к примеру, над логистическими маршрутами, поражая технику противника. При этом риск оказаться в зоне поражения систем ПВО малой дальности был бы минимальным.

Но в украинском конфликте противник предоставляет такие возможности крайне редко. Исключением стало вторжение украинских войск в Курскую область, где вражеская техника защищена от ударов с воздуха гораздо хуже, чем на других участках фронта.

Источник изображения: topwar.ru

Здесь наши средневысотные ударно-разведывательные дроны «Орион» получили дополнительную «возможность отличиться», нанося удары по бронетехнике противника. К тому же летный час таких БПЛА относительно недорог, впрочем, как и сам беспилотник, если сравнивать с пилотируемыми самолетами. Да и пилоту не приходится рисковать своей жизнью.

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Корнет
Орион БПЛА
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