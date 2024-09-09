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Военное обозрение

Состоялась официальная презентация иранского танка Soleiman-402: детали проекта

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Источник изображения: topwar.ru

В Иране состоялась официальная презентация танка Soleiman-402 – глубоко модернизированной версии М-60 американского происхождения.

Примерно 400 единиц М-60А1 были приобретены Ираном во времена правления шаха у США, из которых около 150 остаются на вооружении. Как утверждается местным изданием IRNA, в ходе модернизации танки значительно улучшают свои характеристики, имеют повышенный уровень защиты, новые средства связи и оптимизированную систему управления огнем.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в западной прессе, изучившей детали проекта, среди заметных невооруженным глазом изменений можно отметить размещение дополнительной брони на корпусе и башне, которые также предположительно прикрыты блоками динамической защиты.

Источник изображения: topwar.ru

По бокам и сзади башни размещен металлический обвес, закрепленный на фасетчатой конструкции, который, по-видимому, обеспечивает небольшую защиту, учитывая его небольшую толщину. Добавлена броня в лобовой части корпуса, на башне установлено различное оборудование: дымовые гранатометы, электронные приборы, датчик погоды, дистанционно управляемый пулемет М-2 кал. 12,7 мм (предположительно с дневным и тепловым каналами).

Источник изображения: topwar.ru

Оригинальное орудие теперь прикрыто массивным кожухом, вероятно, для уменьшения теплового следа, хотя он может играть лишь эстетическую роль.

В передней части башни видна система электрооптического противодействия, аналогичная разработанной в России системе «Штора-1», используемой в Т-72 и Т-90.

В ряде конфликтов, таких как ливийский, она показала способность нейтрализовать ракеты второго поколения, такие как TOW, за счет инфракрасного воздействия на систему наведения боеголовок

- отмечается в прессе.

Источник изображения: topwar.ru

В передней части башни с обеих сторон установлены два оптронных блока, возможно, это система обзора по периметру с приемниками лазерного оповещения. На корпусе в районе мехвода имеется электронный прибор для вождения в ночное время или в условиях плохой видимости.

Источник изображения: topwar.ru

Информация о каких-либо улучшениях в двигательной установке отсутствует. Наименьшее количество изменений характерно для задней части корпуса.

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Страны
Иран
Россия
США
Продукция
BGM-71 ТOW
М-60
Т-72
Т-90 "Владимир"
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