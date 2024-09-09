Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй

Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Зеленский сегодня заявил о том, что на Украине планируется перевести «стратегически важную производственную инфраструктуру под землю». Во время своего очередного зарубежного визита (теперь в Италию) Зеленский заявил, что планирует строить под землёй цеха по производству оружия и боеприпасов.

Зеленский:

Мы начнём это строить под землёй. Это поможет нашим солдатам защитить себя, причём даже в той время, когда наши партнёры задерживают поставки.

Примечательно, что несколькими часами ранее о другом «подземном» проекте заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, необходимо переводить под землю линий электропередач и другие объекты энергетики.

Колесник:

Это позволит защитить их физически.

При этом ни Колесник, ни Зеленский не сказали о том, какую сумму на свои «подземные» планы они собираются получить от Запада. Ведь вряд ли стоит предполагать, что всё это киевский режим собирается делать на средства из своего собственного бюджета.

На самой Украине пользователи, комментируя проекты, заявили, что в этом случае государство может зарыть деньги в землю, а в итоге окажется, что средства осели в карманах заинтересантов.