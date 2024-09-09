Войти
Военное обозрение

Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй

288
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Зеленский сегодня заявил о том, что на Украине планируется перевести «стратегически важную производственную инфраструктуру под землю». Во время своего очередного зарубежного визита (теперь в Италию) Зеленский заявил, что планирует строить под землёй цеха по производству оружия и боеприпасов.

Зеленский:

Мы начнём это строить под землёй. Это поможет нашим солдатам защитить себя, причём даже в той время, когда наши партнёры задерживают поставки.

Примечательно, что несколькими часами ранее о другом «подземном» проекте заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, необходимо переводить под землю линий электропередач и другие объекты энергетики.

Колесник:

Это позволит защитить их физически.

При этом ни Колесник, ни Зеленский не сказали о том, какую сумму на свои «подземные» планы они собираются получить от Запада. Ведь вряд ли стоит предполагать, что всё это киевский режим собирается делать на средства из своего собственного бюджета.

На самой Украине пользователи, комментируя проекты, заявили, что в этом случае государство может зарыть деньги в землю, а в итоге окажется, что средства осели в карманах заинтересантов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
1 комментарий
№1
09.09.2024 09:22
Украина медленно ,но верно идёт по пути 3 рейха. Надеюсь он помнит чем закончил его глава.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 09:42
  • 4436
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 05:53
  • 0
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 08.09 11:37
  • 2
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 08.09 04:34
  • 584
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.09 03:14
  • 2
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 08.09 03:02
  • 1
Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного
  • 07.09 19:17
  • 123
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.09 11:05
  • 17
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 07.09 04:04
  • 1
Названы сроки получения разработанным для замены Ан-2 самолётом ЛМС-901 «Байкал» сертификата типа
  • 07.09 01:30
  • 2
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"