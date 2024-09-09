Португалия передала украинским военным шесть вертолётов Ка-32А11ВС в нерабочем состоянии

Источник изображения: topwar.ru

Погрузив последний летательный аппарат 6 сентября на автотрейлер, Португалия передала украинским военным шесть вертолетов Ка-32А1ВС в нерабочем состоянии. Именно столько их было в этой европейской стране.

Об этом сообщили в португальской прессе.

Машины неисправны и летать не могут, но португальцы передали их своим «незалежным» союзникам в том состоянии, в каком они были, не став ремонтировать. Этим придется заниматься украинским специалистам. Их совершенно не пугает плачевное техническое состояние летательных аппаратов, и они готовы взяться за их восстановление.

Власти Португалии заявили о намерении отправить вертолеты на Украину еще два года назад. Но сделали это только сейчас.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что изначально машины в количестве шести единиц поступили в Португалию из России, где были куплены. Их выпустили в 1997 году, а приобретены они были португальцами в 2006-м. Ка-32А1ВС решили задействовать для борьбы с пожарами. Один из вертолетов в 2012 году попал в аварию, и его восстанавливать не стали. В Португалии вертолеты, купленные суммарно за 348 миллионов евро, прослужили до 2018 года, после чего перестали эксплуатироваться. До 2015 года машины находились на балансе государственной авиакомпании EMA, а затем перешли в собственность частной фирмы Everjets. С 2022 года данная техника принадлежит ВВС Португалии.

Вертолеты Ка-32А1ВС чаще всего используют для тушения пожаров, проведения спасательных операций, перевозки грузов и других целей.