Войти
Военное обозрение

Португалия передала украинским военным шесть вертолётов Ка-32А11ВС в нерабочем состоянии

266
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Погрузив последний летательный аппарат 6 сентября на автотрейлер, Португалия передала украинским военным шесть вертолетов Ка-32А1ВС в нерабочем состоянии. Именно столько их было в этой европейской стране.

Об этом сообщили в португальской прессе.

Машины неисправны и летать не могут, но португальцы передали их своим «незалежным» союзникам в том состоянии, в каком они были, не став ремонтировать. Этим придется заниматься украинским специалистам. Их совершенно не пугает плачевное техническое состояние летательных аппаратов, и они готовы взяться за их восстановление.

Власти Португалии заявили о намерении отправить вертолеты на Украину еще два года назад. Но сделали это только сейчас.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что изначально машины в количестве шести единиц поступили в Португалию из России, где были куплены. Их выпустили в 1997 году, а приобретены они были португальцами в 2006-м. Ка-32А1ВС решили задействовать для борьбы с пожарами. Один из вертолетов в 2012 году попал в аварию, и его восстанавливать не стали. В Португалии вертолеты, купленные суммарно за 348 миллионов евро, прослужили до 2018 года, после чего перестали эксплуатироваться. До 2015 года машины находились на балансе государственной авиакомпании EMA, а затем перешли в собственность частной фирмы Everjets. С 2022 года данная техника принадлежит ВВС Португалии.

Вертолеты Ка-32А1ВС чаще всего используют для тушения пожаров, проведения спасательных операций, перевозки грузов и других целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
Россия
Украина
Продукция
Ка-32
Ка-32А11ВС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 09:42
  • 4436
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 05:53
  • 0
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 08.09 11:37
  • 2
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 08.09 04:34
  • 584
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.09 03:14
  • 2
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 08.09 03:02
  • 1
Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного
  • 07.09 19:17
  • 123
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.09 11:05
  • 17
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 07.09 04:04
  • 1
Названы сроки получения разработанным для замены Ан-2 самолётом ЛМС-901 «Байкал» сертификата типа
  • 07.09 01:30
  • 2
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"