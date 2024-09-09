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Через три года после того, как талибы [запрещенная в РФ организация] взяли под свой контроль Афганистан, они продемонстрировали свой военный арсенал на параде в Баграме – аэродроме, расположенном вблизи Кабула.

Состоявшиеся в августе торжества были приурочены к третьей годовщине «победы Афганистана и освобождения от американской оккупации». Тогда, после эвакуации из страны войск США и их сателлитов, они оставили после себя внушительный военный арсенал, включая боевые вертолеты, которые и были представлены на параде в числе прочей техники.

В кадр попали три советских ударных вертолета Ми-24 и несколько российских Ми-17. Участвовали и американские машины – три Sikorsky UH-60 Black Hawk и шесть MD MD530F. Особое удивление у западных обозревателей вызывает сохранность вертолетов производства США:

Несмотря на местные условия, нехватку обученного персонала и дефицит запчастей, в воздух поднялась американская техника.

Пентагон оказывал активную поддержку ВВС Афганистана с 2005 года, поставляя многочисленные летательные аппараты. Среди них были Ми-17, закупавшиеся у России. Позже их планировалось заменить на бывшие в употреблении UH-60, но до массовых поставок дело уже не дошло: НАТО поспешно ретировалась из страны.