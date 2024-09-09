Мельник призывает Шольца к дипломатическим отношениям с Москвой (Berliner Zeitung, Германия)

Экс-посол Украины в Германии Мельник: Шольц должен предложить Путину переговоры

Пора завершить конфликт путем дипломатии, заявил экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Berliner Zeitung. Дипломат предложил Шольцу выступить посредником в переговорах с Путиным. Важно проявить инициативу и достичь соглашения с Москвой, считает он.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник советует немецкому правительству оказать дипломатическое давление на Москву, чтобы положить конец конфликту на Украине. Мельник, сейчас представляющий интересы своей страны в Бразилии, заявил Berliner Zeitung: "Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы подойти к делу творчески и использовать имеющиеся у Берлина дипломатические каналы, чтобы выяснить, будут ли иметь смысл переговоры с Путиным. В конце концов, у Германии по-прежнему есть посольство в Москве. И главное, что мы, украинцы, доверяем немцам".

Уже были попытки посредничества среди стран так называемого Глобального Юга, и дипломат признал их "возможно, полезными": "Я участвую в конструктивных переговорах здесь, в Бразилии, в результате которых был подготовлен совместный документ с Китаем, несмотря на некоторые разногласия", — сказал Мельник. Ситуация "неопределенная, но есть некоторое движение". Об этом свидетельствуют и поездка бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай, и визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев.

По словам Мельника, от Путина "неожиданно поступили новые сигналы" о том, что он "согласится" на посредническую роль Китая, Бразилии и Индии, поскольку российский президент "поддерживает конфиденциальные контакты с главами этих государств".

"На мой взгляд, было бы преждевременно говорить о том, готова ли вообще Украина пойти на это", – отметил Мельник. Это связано с тем, что "базовое доверие, особенно к Бразилии, должно возрасти, для чего нам нужен гораздо более тесный личный диалог между Зеленским и президентом Лулой. К сожалению, этого не хватает". Некоторые посреднические инициативы Саудовской Аравии и Катара также "приветствуются", например, по возвращению украинских детей на родину. Очевидно, что налицо "новая динамика". "Именно поэтому наши западные союзники, особенно Германия, могли бы активизироваться и тщательно изучить все имеющиеся возможности", — сказал Мельник.

Что касается последней инициативы венгерского премьер-министра Виктора Орбана, то она не кажется дипломату "особенно многообещающей", поскольку отношения между Венгрией и Украиной вот уже много лет "к сожалению, остаются напряженными". Необходимым условием для любого возможного посредничества является глубокое взаимное доверие. Сможет ли Орбан внести свой вклад в "гуманитарные области, такие, как обмен пленными", весьма сомнительно.

По мнению Мельника, для действительно жизнеспособного глобального проекта урегулирования необходим игрок, которому Украина могла бы полностью доверять: "Базовое доверие к потенциальным посредникам имеет решающее значение". "Лучше всего эту центральную роль могли бы сыграть США. Сложность в том, что там полным ходом идет президентская избирательная кампания", — отметил он.

В эту пятницу в германском Рамштайне состоялась очередная встреча, на которой присутствовал в том числе и Владимир Зеленский. Главной темой обсуждения стало продолжение оказания военной поддержки Украине. Что касается переговоров, то Берлин мог бы сыграть для Киева "такую же важную роль", как и США. "Германия могла бы инициировать дипломатическое посредничество", — считает Мельник. Однако такая инициатива потребует нового подхода: "Конечно, фундаментальный принцип, согласно которому ничего не может быть решено по Украине без Украины за столом переговоров, всё еще применим. Это понятно. Однако, если вспомнить Минское соглашение 2015 года, эта посредническая инициатива, несмотря на всю обоснованную критику, исходила от канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда. Никто не просил их об этом, но они оба всё равно проявили инициативу и помогли достичь соглашения с Москвой. Это было важно, пусть даже соглашение не смогло предотвратить нынешние агрессивные действия Кремля. Дипломатия никогда не должна опускать руки".

Мельник считает сложившуюся в Германии ситуацию парадоксальной: "Из-за успехов Сары Вагенкнехт и требований ее партии на федеральном уровне добиваться дипломатического решения конфликта, под давлением находится не только ХДС, но и "светофорная" коалиция. Это давление будет усиливаться до следующих выборов. Канцлер Шольц по внутриполитическим причинам может понять, что умную дипломатию нужно начинать уже сейчас".

Дипломат также отметил: "Шокирующие успехи на выборах "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт", которые выступают как российская пятая колонна, стали для украинцев ужасной новостью. Но, возможно, эти результаты станут тревожным звонком для "светофорной коалиции", который в такой вот курьезной форме намекнет им на необходимость дипломатических инициатив и поможет уменьшить популярность этих популистских движений. Наша цель должна заключаться в том, чтобы как можно скорее остановить безумие этого кровавого конфликта".

Мельник понимает, что переговоры будут тем сложнее, чем дольше длится "кровавый конфликт": "Если переговоры всё же состоятся, Украине будет жизненно необходимо иметь на руках козыри — желательно бы все четыре туза в рукаве, — чтобы заставить Россию уйти [с ее территорий]. В то же время, Германии следует расширить военную помощь Киеву, особенно поставок систем вооружения дальнего радиуса действия, таких как Taurus".

Мельник признал, что военная ситуация "резко ухудшилась в последние шесть недель": "Российский каток катится, и каждый день мы теряем кусок нашей земли и человеческие жизни". Помимо потери территорий на Донбассе, где русские продвигаются к важному инфраструктурному центру Покровску (Красноармейску), российская армия значительно усилила бомбардировки гражданских объектов (российская армия не наносит удары по гражданским объектам на Украине. — Прим. ИноСМИ).

Эти "жестокие атаки с использованием баллистических ракет, крылатых ракет и управляемых авиабомб направлены на психологическую деморализацию населения Украины". По мнению экс-посла Украины в ФРГ, "Путин хочет, чтобы у нас было ощущение, что мы нигде не может быть в безопасности. Это разрушительно для морального духа людей".

Недавно дипломат был в Киеве, где в ту пору по шесть – восемь часов не было электричества. Русские уничтожили половину мощностей энергоснабжения Украины. Продукты в холодильниках портятся в летнюю жару. Люди даже не хотят думать о следующей зиме, потому что совершенно непонятно, как будет обеспечиваться отопление. Условия жизни и атмосфера постоянного страха могут спровоцировать новые потоки беженцев. А пунктом их назначения может стать Германия, что еще больше осложнит ситуацию.

Мельник признает, что немецким политикам становится всё труднее заручиться поддержкой общественности в отношении ситуации на Украине: "Я понимаю, что население Германии начинает беспокоиться, когда слышит о финансовых льготах для беженцев с Украины. Возможно, со стороны "светофорной" коалиции было ошибкой игнорировать этот чувствительный вопрос и не внести коррективы раньше", — отмечает Мельник. "К сожалению для нас, этот вопрос был цинично использован во время предвыборной кампании".

Сейчас в стране идет "клеветническая кампания против украинских беженцев, которые якобы слишком ленивы, чтобы работать". Хотя это "абсолютная ложь", ""Альтернатива для Германии" смогла добиться успеха на выборах с помощью этой паршивой пропаганды": "Несправедливо и горько, что этот искаженный образ украинцев создается, а затем используется как предлог для прекращения поддержки". Кроме того, есть еще одно "абсурдное обвинение, которое гласит: "Украина уничтожит нашу инфраструктуру и взорвет "Северный поток-2", вот такая вот благодарность".

Что касается газопровода "Северный поток-2", Мельник действительно считает, что украинской стороне необходимо принять срочные меры: "Это безумие: невозможно поверить, что несколько человек по приказу украинского правительства выйдут в море на парусной лодке и взорвут газопровод одного из наших важнейших партнеров по НАТО. У нас есть данные, что взрыв был подставной операцией и что трубы были атакованы русскими, но таким образом, что были оставлены ложные следы, чтобы возложить вину на украинцев".

Об этом свидетельствует, в частности, выбор времени осуществления диверсии: "Эта гротескная инсинуация была распространена среди немецкой общественности одновременно с болезненным решением прекратить в будущем двустороннюю военную помощь Украине из федерального бюджета и заменить ее кредитом из замороженных активов России; концепция, которая совершенно не соответствует задачам. Мы не должны были просто молчать о той статье в Wall Street Journal. Украина должна была решительно опровергнуть это абсурдное обвинение и объяснить, что эта история ложная и лишена всякой логики", — уверен Мельник.

По его словам, Зеленский хочет с помощью последних перестановок в правительстве попробовать переломить ситуацию. "Президент убежден, что стране нужны свежие силы в этих сложных условиях", — поясняет дипломат. Руководство страны хочет "испытать правительство на прочность и справиться с существующими проблемами с помощью новых министров". Мельник хорошо знает нового министра иностранных дел Андрея Сибигу с 1992 года: они дружат и пять лет учились вместе в одной группе во Львовском университете. Сибига "очень опытный дипломат и искусный переговорщик, который досконально знает свое дело", — отзывается Мельник о своем коллеге. "Я верю, что он укрепит украинскую дипломатию и добьется новых успехов", — добавил он. Сибига также занимал должность посла в Турции с 2016 по 2021 год. Он считается человеком главы офиса президента Андрея Ермака.

Помимо внешней политики, приоритетом сейчас является достижение финансовой стабильности. Страна нуждается в миллиардных кредитах, и никто их не выдаст, пока не будут значительно улучшены рамочные условия для инвестиций. Обеспечить безопасность на финансовых рынках призвана новая команда: в четверг депутаты парламента одобрили назначение еще нескольких членов правительства, в том числе Ольги Стефанишиной на пост министра юстиции и Германа Сметанина на пост министра стратегических отраслей, который в будущем будет отвечать за оборонное производство.

Виталий Коваль в будущем будет отвечать за аграрную политику Украины — одного из крупнейших производителей зерна в мире. Министром по делам ветеранов назначена Наталья Калмыкова. Ее ведомство будет играть особую роль во внутренней политике страны в связи с большим количеством раненых солдат.

Андрей Мельник также считает, что украинскому правительству и его западным союзникам важно уже сейчас начать говорить о долгосрочных проблемах: "Несмотря на то, что конфликт, как мы надеемся, скоро закончится, это не повод сидеть сложа руки и расслабляться. Напротив, мы должны обеспечить безопасность Украины — к примеру, до тех пор, пока мы еще не станем членом НАТО". Какую форму тогда примет сдерживание Москвы? Как мы можем гарантировать отсутствие дальнейших российских нападений, даже в постпутинскую эпоху? Я считаю, что через много лет после окончания войны Украине придется провести масштабное военное перевооружение с помощью наших партнеров, особенно Германии, чтобы предотвратить новый конфликт".

Автор: Михаэль Майер (Michael Maier).