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ТАСС

Экс-начальник главка МО: на СВО танки РФ доказали превосходство над натовскими

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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Сергей Маев отметил, что российские танки обладают большей маневренностью, лучшей проходимостью, лучшей защитой от средств поражения, в том числе нетрадиционных

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские танки в ходе специальной военной операции (СВО) убедительно доказали свое превосходство над танками, полученными Украиной из стран НАТО. Об этом заявил ТАСС бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Маев в связи с отмечаемым Днем танкиста.

"Наши танки Т-90М "Прорыв", модернизированные Т-80 и Т-72, применяемые в ходе СВО, по своим тактико-техническим характеристикам и боевой эффективности значительно превосходят танки стран НАТО, включая американские "Абрамс", германские "Леопард" и британские "Челленджер", не говоря уже об украинских", - сказал он.

По словам генерала, российские танки обладают большей маневренностью, лучшей проходимостью, лучшей защитой от средств поражения, в том числе нетрадиционных. Они успешно уничтожают танки, легкобронированную технику, личный состав и опорные пункты противника.

По его оценке, в ходе СВО классического использования российских танков для решения задач завершения прорыва обороны противника и быстрого развития успеха в глубину, для чего они изначально создавались, не просматривается. "Наши танки в зоне СВО в основном применяются как вспомогательное средство обеспечения продвижения мотострелковых подразделений и штурмовых групп, оказания помощи артиллерии путем ведения огня с закрытых позиций", - сказал Маев.

Генерал сообщил, что сейчас оборонно-промышленный комплекс прорабатывает вопросы борьбы с нетрадиционными средствами поражения танков и другой бронетехники. "Нельзя без конца навешивать на танки все новые средства защиты, увеличивая их массу и снижая их маневренность. Эту задачу нужно решать прежде всего за счет совершенствования средств радиоэлектронной борьбы", - уверен он. 

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