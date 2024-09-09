В РФ модернизировали систему управления огнем бронетанковой техники

Техническое решение повышает точность сопровождения относительно движущейся цели, снижает нагрузку на оператора за счет исключения необходимости сопровождать цель вручную

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Систему управления огнем бронетанковой техники модернизировали в России с целью повышения точности ударов по движущимся целям и облегчения работы оператора. Об этом говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

"Современные объекты бронетанковой техники оснащаются системами управления огнем, позволяющими использовать вооружение боевой машины с максимальной эффективностью днем и ночью, на месте и в движении. <…> [Техническое решение дает] повышение точности сопровождения относительно движущейся цели, снижение нагрузки на оператора за счет исключения необходимости сопровождать цель вручную, повышение точности определения исходных данных для расчета баллистических задач", - говорится в документе.