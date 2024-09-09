На курском направлении СВО начали применять FPV-дроны "Ключ"

Аппараты могут оснащаться различной полезной нагрузкой в зависимости от боевых задач

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Российские FPV-дроны линейки "Ключ" запущены в серийное производство и применяются на пяти направлениях спецоперации, включая курское. Об этом сообщил официальный представитель учебного центра "Пустельга" на полях всероссийского слета операторов боевых БПЛА "Дронница-2024".

"Учебный центр "Пустельга" с июля этого года на базе центра запустил производство FPV-дронов линейки "Ключ". Наши дроны работают на нестандартных частотах. Дроны работают на пяти направлениях СВО, включая курское. Поставляем до 2 тыс. дронов ежемесячно. Получаем отчеты от военнослужащих и модернизируем под текущие задачи", - отметили в учебном центре.

В организации отметили, что аппараты могут оснащаться различной полезной нагрузкой в зависимости от боевых задач. В линейку входят 7 и 10-дюймовые аппараты.